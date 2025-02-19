Росприроднадзор требует с «Лебедянского водоканала» 99 млн рублей

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора требует с МУП «Лебедянский водоканал» 99 млн руб. за ущерб реке Дон в Липецкой области. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Внеплановая проверка работы муниципального предприятия проходила с июня по август 2023 года. На промышленной площадке выявили нарушения природоохранного законодательства, в том числе сброс сточных вод с очистных сооружений в Дон с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Размер ущерба рассчитан специалистами ведомства. Сумма предъявлена для добровольного возмещения, однако в случае отказа Росприроднадзор намерен обратиться в суд.

В августе 2020 года Росприроднадзор подал в арбитражный суд Липецкой области иск с требованием взыскать с ОГУП «Липецкоблводоканал» 105,7 млн руб. за аналогичные нарушения. Во время рассмотрения дела региональные власти расформировали ОГУП на унитарные предприятия (в число которых вошел и «Лебедянский водоканал»), поэтому суд заменил ответчика на МУП «Лебедянский водоканал». В сентябре 2023 года стало известно, что требования надзорного ведомства удовлетворили. МУП пытался обжаловать их сначала в апелляционной, а затем и в кассационной инстанциях. В обоих случаях решения нижестоящих инстанций оставляли без изменений. Администрация Лебедянского района также подавала кассационную жалобу в адрес судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ, но ее не стали рассматривать.

Подробнее о том, как «Липецкоблводоканал» спорил с Росприроднадзором, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Стоки потекли в суд».

Анна Швечикова