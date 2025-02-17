Трех участников запрещенного «Азова» приговорили к 22 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор трем бойцам национального батальона «Азов» (признан террористическим в России и запрещен) — Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину. Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 356 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и повреждении чужого имущества путем взрыва (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Сергей Будыков и Андрей Токарь получили 22 года и 2 месяца колонии строгого режима, Германа Матюшина приговорили к 22 годам и 4 месяцам заключения, сообщила Главная военная прокуратура России.

Суд установил, что осужденные в период с 15 по 25 марта 2022 года обстреливали из артиллерийского орудия поселок городского типа Старый Крым в ДНР. Всего они совершили 40 выстрелов осколочно-фугасными снарядами. В результате сильные повреждения получили частные домовладения, жители успели укрыться в убежищах и не пострадали.

13 февраля пресс-служба Следственного комитета России сообщала «Ъ» о завершении расследования уголовного дела против двух членов «Азова» (признан террористическим в России и запрещен) Кирилла Беляева и Дениса Гуры. Обвиняемые участвовали в боевых действиях на стороне Украины в районе города Красный Лиман в ДНР, чем «угрожали безопасности Российской Федерации». 7 февраля в Москве арестовали члена нацбатальона, склонявшего российских военный перейти на сторону ВСУ.

Никита Черненко