Суды Кубани удовлетворили больше 70 ходатайств об отправке подсудимых на СВО

С начала 2025 года суды Краснодарского края удовлетворили 71 ходатайство об отправке подсудимых в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеканал «Краснодар» в со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным руководителя пресс-службы судов Кубани Марии Пироговой, с 1 января по 18 февраля районные и городские суды одобрили 59 таких ходатайств, краевой суд в первой инстанции удовлетворил два, а на стадии апелляции еще десять.

Закон, позволяющий приостанавливать уголовные дела, отменять меры пресечения и освобождать от ответственности лиц, призванных в армию или заключивших контракт во время мобилизации или военного времени, был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в сентябре 2024 года, а в октябре подписан президентом России Владимиром Путиным.

Желающий отправиться на службу подает соответствующее заявление в Минобороны, проходит медкомиссию и подписывает контракт, после чего представитель военного ведомства обращается в суд с ходатайством, поясняет госпожа Пирогова. При этом заключившие контракт подсудимые не освобождаются в зале суда, а передаются представителю Минобороны, подчеркнула глава пресс-службы.

Вячеслав Рыжков