Лавров анонсировал контакты России и Сирии на высоком уровне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на следующей неделе Москва осуществит контакты на высоком уровне с представителями новой сирийской администрации. Подробностей он не привел. Итоги визита российской делегации в Дамаск в январе министр назвал «весьма позитивными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Разговору президента РФ Владимира Путина и руководителя нынешней администрации в Дамаске предшествовала поездка межведомственной делегации во главе со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Поездка состоялась за несколько дней до телефонного разговора. Ее результаты, я считаю, весьма позитивны»,— сказал Сергей Лавров на правительством часе в Госдуме. «На следующей неделе у нас запланированы очередные контакты на высоком уровне с сирийскими коллегами»,— добавил министр.

12 февраля состоялся первый телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Сирийские власти сообщали, что Владимир Путин выразил готовность пересмотреть соглашения, заключенные с прежним правительством республики. По сообщению Кремля, лидеры обсуждали дальнейшее сотрудничество, в том числе с учетом переговоров делегаций стран 28 января в Дамаске.

О ситуации в Сирии — в материале «Ъ» «США хотят лишить Россию сирийского якоря».

Лусине Баласян