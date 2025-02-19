Лавров выступил против барьеров для трудовых мигрантов из Средней Азии

Ужесточение режима въезда трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, прежде всего Закавказья, а также из других бывших республик Советского Союза, не способствует долгосрочным интересам России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Он согласился, что «за порядком необходимо следить», но выступил против введения визового режима.

«Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением, но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим. Да, по сравнению с тем порядком, который существовал, сейчас принимаются дополнительные меры, но они именно нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград для трудовой миграции»,— сказал господин Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Министр напомнил, что граждане стран ЕАЭС имеют могут приезжать «без всяких приглашений» и не уточняя, где они будут работать. Однако он допустил, что теперь «придется конкретизировать», чтобы российские органы власти имели представление, где находятся трудовые мигранты и на кого работают. «Можно все это сделать, не устраивая каких-то искусственных препятствий в отношении с нашими ближайшими союзниками, и не устраивая каких-то искусственных препятствий»,— отметил глава российского МИДа.

В 2024 году в России одобрили в том числе усиление ответственности за организацию нелегальной миграции, закон о противодействии фиктивным бракам россиян с мигрантами и о признании совершения преступления нелегальным мигрантом отягчающим обстоятельством. При этом правительство не поддержало идею ввести пожизненный запрет на въезд для судимых иностранцев.

О миграционной политике в РФ — в материале «Ъ» «С чего начинаются граждане».