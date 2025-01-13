Правительство не готово ужесточать правила въезда для судимых иностранцев

Правительство РФ не поддержит очередную попытку законотворцев ввести пожизненный запрет на въезд в Россию для судимых иностранцев. Ограничить прибытие в нашу страну лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, предложили Госсобрание (парламент) Башкирии и депутат Госдумы от республики Динар Гильмутдинов («Единая Россия»). Их совместную инициативу 13 января рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В одобренном проекте отзыва комиссия сослалась на уже высказанные кабмином прошлым летом аргументы против схожего предложения депутатов от ЛДПР. В 2024 году группа либерал-демократов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила пожизненно ограничивать въезд для иностранцев, осужденных ранее по любым категориям преступлений. В правительстве в ответ напомнили, что законодательством уже предусмотрен соответствующий запрет для иностранных граждан, осужденных за умышленные преступления (действует вплоть до погашения судимости), а в случае если пребывание приезжего в России «создает реальную угрозу», оно может быть признано нежелательным. «Таким образом, действующее правовое регулирование предусматривает возможность ограничения, в том числе пожизненного, права въезда в РФ иностранным гражданам, угрожающим приоритетным конституционным ценностям»,— заключили в Белом доме.

В пояснительной записке авторы нового законопроекта настаивают, что институт погашения судимости за рубежом может иметь «характеризующуюся большей мягкостью по отношению к преступнику» природу, а пребывание в РФ иностранцев «с тяжелым уголовным прошлым» препятствует обеспечению стабильности, ухудшает криминогенную обстановку и усиливает социальную напряженность в обществе. Однако эти аргументы не заставили правительство изменить свою позицию.

Напомним, что прошлый год ознаменовался принятием целого ряда ужесточающих инициатив в области миграционной политики. Среди прочего депутаты одобрили законы об усилении ответственности за организацию нелегальной миграции, о внесудебной блокировке сайтов, предлагающих соответствующие услуги, о противодействии фиктивным бракам россиян с мигрантами и о признании совершения преступления нелегальным мигрантом отягчающим обстоятельством. В январе 2025-го представители нескольких думских фракций пообещали “Ъ”, что продолжат работу по регулированию миграционной политики.

Чем занималась Госдума в осеннюю сессию — в материале «Ъ» «Традиционные законотворческие ценности».

Григорий Лейба