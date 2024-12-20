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Курс молодого быка

Напарником Макса Ферстаппена по Red Bull стал 22-летний Лиам Лоусон

Команда «Формулы-1» Red Bull определилась с заменой провалившему вторую половину прошедшего сезона пилоту Серхио Пересу, об уходе которого было объявлено накануне. На место мексиканца пришел 22-летний новозеландец Лиам Лоусон, за спиной которого нет ни одного полного сезона в серии. В будущем сезоне выпускник юниорской программы Red Bull будет выступать бок о бок с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

Лиам Лоусон

Лиам Лоусон

Фото: Nick Didlick / AP

Лиам Лоусон

Фото: Nick Didlick / AP

Первая серьезная новость из мира «Формулы-1» в нынешнее межсезонье пришла из команды Red Bull. В ней определились с напарником действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на следующий год. Контракт с Red Bull подписал 22-летний новозеландский гонщик Лиам Лоусон.

К срочным перестановкам команду подтолкнул провальный сезон предыдущего второго пилота — мексиканца Серхио Переса, чьи позиции еще летом казались достаточно прочными. В 2023 году Перес с запасом стал вице-чемпионом. Сезон-2024 он начал уверенно, набрав 103 очка в первых шести этапах, и в начале июня подписал с Red Bull новый контракт, рассчитанный до 2026 года. А дальше, когда машина австрийской команды перестала быть лучшей в пелотоне, случилась катастрофа. За оставшиеся 18 гонок Перес ни разу не доехал до подиума и добавил в свою копилку всего 49 зачетных баллов. Его лучшим результатом на этом отрезке стало шестое место на Гран-при Нидерландов. Чудовищный спад мексиканца фактически исключил Red Bull из борьбы за командный титул — Кубок конструкторов. В итоговом зачете команда стала третьей, пропустив вперед и McLaren, и Ferrari.

Новость о разрыве контракта Переса с Red Bull не стала сюрпризом. Искать замену боссы команды решили внутри собственной системы, варианта у них было два. Более готовым к ответственной роли казался 24-летний японец Юки Цунода. В 2024 году он выступил убедительнее своих напарников по Racing Bulls (фарм-команда Red Bull), принеся команде 30 из 46 очков и переиграв обоих партнеров в квалификационном режиме: уволенного по ходу сезона австралийца Дэниела Риккардо — 13:8, пришедшего ему на замену Лоусона — 7:2 (6:0 — без учета спринтов).

Но шанс проявить себя в Red Bull получил именно новозеландец, на счету которого было лишь 11 стартов за два непродолжительных отрезка в королевских автогонках. В 2023 году Лоусон подменял Риккардо на пяти этапах, один из которых завершил в очковой зоне. В завершившемся месяц назад сезоне Лоусон получил статус постоянного гонщика, успел провести шесть уикендов и дважды стал девятым.

В свой второй приход в RB новозеландец успел попасть в несколько спорных ситуаций. Сначала на Гран-при США в Остине он повздорил с ветераном Фернандо Алонсо. Испанец назвал новичка «идиотом», комментируя по рации совершенный им опасный маневр в одном из поворотов. Через неделю в Мексике произошло сразу два инцидента с участием Лоусона: в одном из них он схлестнулся как раз с Пересом, проводившим, как позже выяснится, последний сезон за Red Bull. После затяжной борьбы за 16-е место Лоусон наконец нашел возможность обойти Переса и во время обгона показал сопернику средний палец. А уже после гонки Лоусон заявил, что «пришел в "Формулу-1" не для того, чтобы заводить друзей».

Однако, как сообщает портал Motorsport, именно стиль вождения Лоусона и его отдача привлекли главную команду. «Он настоящий гонщик, который не боится вступать в схватки с лучшими и выходит из них победителем»,— сказал руководитель Red Bull Кристиан Хорнер.

Сам Лоусон в интервью The Times отметил, что о дебюте за Red Bull мечтал с восьми лет: «В детстве у меня была видеоигра F1 2010. В тот год Себастьян Феттель взял свой первый титул чемпиона мира. Я всегда играл за Red Bull, но выбирал Марка Уэббера».

Роман Левищев

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