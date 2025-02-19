Лавров: на переговорах с США в Эр-Рияде Украине уделили особое внимание

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с делегацией США в Эр-Рияде особое внимание было уделено теме Украины. По его словам, российская сторона подчеркнула необходимость в том числе устранить угрозы безопасности России из-за втягивания Украины в НАТО.

«Совместно с нашими коллегами в парламенте показываем мировому сообществу безальтернативность искоренения первопричин украинского кризиса. Этот важнейший момент президент Путин особо подчеркнул в телефонном разговоре 12 февраля с президентом Трампом. И вчера мы уделили именно этой теме особое внимание»,— сказал Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Кроме того, дополнил министр, российская делегация призвала «пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией, русской культурой».

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Стороны договорились сформировать команды на высоком уровне для начала работы по скорейшему урегулированию российско-украинского конфликта. Как говорил Сергей Лавров, после утверждения представителей России и США по этому вопросу начнутся регулярные консультации.

О встрече делегаций — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Лусине Баласян