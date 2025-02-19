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Коммерсантъ FM
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Россия в декабре увеличила инвестиции в госбумаги США до $42 млн

Россия нарастила инвестиции в американские государственные облигации до $42 млн в декабре 2024 года. В долгосрочные бумаги вложено $33 млн, в краткосрочные — $9 млн, следует из данных Минфина США. В ноябре общий объем принадлежащего России портфеля составлял $35 млн.

Лидером среди держателей госдолга США является Япония, при этом ее объем облигаций снизился до $1,06 трлн. В ноябре он был на уровне $1,087 трлн. Далее следует Китай с $759 млрд (в ноябре — $768,6 млрд). На третьем месте — Великобритания, которая сократила объем облигаций с $766,8 млрд до $722,7 млрд.

С марта по февраль 2024 года доля российских инвестиций в гособлигации США варьировалась от $43 млн до $47 млн. Самый низкий показатель был в июле и августе — $24 млн. При это в июне он составлял $44 млн. Россия начала сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года.

Подробнее о том, куда инвестировали россияне в 2024 году,— в материале «Ъ» «В погоне за доходом».

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