Депутаты обозначили границы для культуры

Парламент Санкт-Петербурга в первом чтении одобрил изменение городского закона № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия...». Поправками правительство меняет способ классификации исторических зданий — в закон добавят два новых понятия: «ценные средовые объекты» и «ценные рядовые объекты». На пленарном заседании депутаты поддержали изменения единогласно, однако отметили, что способ разделения построек на категории все еще не до конца разъяснен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на противоречивое отношение к закону № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия...», депутаты поддержали корректировку единогласно. На внесение поправок у парламентариев есть два дня

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Несмотря на противоречивое отношение к закону № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия...», депутаты поддержали корректировку единогласно. На внесение поправок у парламентариев есть два дня

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новую редакцию закона № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…», обсуждение которой велось более года, рассмотрели в Законодательном собрании. Согласно поправкам, которые были разработаны петербургским правительством, в закон вводится два новых понятия: «ценные средовые объекты» и «ценные рядовые объекты». В список средовых включили 915 зданий, в перечень рядовых — 4657. Остальные исторические дореволюционные здания, не вошедшие в оба списка, как утверждают в Смольном, остаются под охраной — их снос запрещен.

Перед депутатами о нововведениях в законе рассказал представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко. «Здания постройки до 1917 года, не вошедшие в пообъектные перечни, продолжат охраняться, как исторические здания»,— зачитал он с трибуны. Кроме того, в новом законе увеличивается количество зданий, имеющих охранный статус. Согласно поправкам, в перечень ценных средовых объектов включили более 650 построек, возведенных в советский период. «Фактически данным законом мы даже несколько усиливаем охрану наших исторических зданий, исторического центра города. В этом смысле в законе больше положительного»,— завершил свое выступление Константин Сухенко, назвав документ «позитивным».

Корректировка городского закона связана в том числе с изменением федерального законодательства: с 1 марта 2025 года утверждать изменения в объединенные зоны охраны будет Минкульт. Коммунист Александр Рассудов задался вопросом: «Как же дальше мы будем вести работу по изменению объединенных зон охраны, если эти полномочия теперь переданы Минкульту? Везде теперь будет видна рука Москвы?» Константин Сухенко выразил надежду, что федеральные власти будут учитывать позицию города, а внесение изменений будет осуществляться по инициативе Петербурга. Однако Законодательное собрание в данном процессе участвовать уже не будет.

Депутат от фракции «Яблоко» Ольга Штанникова озвучила опасения, которые ранее высказывали градозащитники. «В чем смысл выделения ценных рядовых зданий из исторических, если они имеют одинаковый правовой статус? Означает ли это, что часть исторических зданий не получат никакой из новых статусов, не войдут ни в один список и лишатся мер охраны?» — уточнила у представителя губернатора госпожа Штанникова. Константин Сухенко заверил, что «никакого ухудшения с точки зрения сохранности нашего центра нет».

Коммунисты также поинтересовались, вошло ли в список строений советской архитектуры здание бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте. Руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова отметила, что это здание — пример сталинского классицизма и градозащитное сообщество активно борется за его включение в перечень выявленных объектов культурного наследия. Господин Сухенко заявил, что здания бывшего НИИ в перечне нет. Кроме того, 11 февраля Госстройнадзор Петербурга продлил разрешение на строительство жилья на месте бывшего института до 30 декабря 2027 года. Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик 2-й Муринский».

Свое отношение к закону парламентарии высказали с трибуны парламента. Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов отметил, что действующий подход к оценке зданий, который основывается на годе постройки, «не самый разумный». «И до 1917 года есть абсолютно никчемные здания, которые, на мой взгляд, не стоит охранять. Логика должна была прийти к переходу к пообъектному перечню. Мы сейчас начинаем это движение»,— считает господин Амосов. Его позицию поддержал коммунист Александр Рассудов, поблагодарив разработчиков за включение в охранные списки зданий советской архитектуры.

Закон в нынешней редакции защищает от сноса все исторические здания в зонах охраны объектов культурного наследия: в центральных районах города — построенные до 1917 года включительно, в остальных районах — до 1957 года.

Руководитель фракции СРЗП Марина Шишкина назвала закон «историческим». При этом она отметила, что новая методика определения ценности зданий все еще остается не до конца четкой и понятной. Депутат также обратила внимание на то, что документ пока еще разрешает надстраивать мансарды на исторических объектах. «Это значит, что мансарды будут менять исторические объемы охраняемых зданий, что может стать поводом снижения их ценности и охранного статуса»,— отметила госпожа Шишкина.

О формулировках в законе высказалась и Ольга Штанникова. «В проекте закона есть положения, которые улучшают действующее правовое регулирование. Но нас тревожит неоднозначная, нечеткая формулировка новых терминов, которые создают опасность того, что впоследствии часть исторических зданий могут не попасть в список ценных и лишатся охранного статуса»,— отметила «яблочница».

Несмотря на противоречивое отношение к закону, депутаты поддержали корректировку единогласно. На внесение поправок у парламентариев есть два дня.

Надежда Ярмула