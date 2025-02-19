Ярославская фирма отменила в суде штраф за расклейку объявлений

Частное охранное предприятие «Ярославская служба охраны» выиграло иск о признании незаконным и отмене постановления о штрафе за незаконную расклейку объявлений. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К ответственности ЧОП привлекла административная комиссия Дзержинского района в июле 2024 года. На фасаде здания на улице Пионерской, 17 комиссия обнаружила объявление об услугах физической охраны с телефонным номером. Комиссия установила, что номер принадлежит «Ярославской службе охраны», которая и была привлечена к административной ответственности. Штраф составил 80 тыс. руб. Доказательствами стали фотографии объявления и принадлежность телефонного номера организации, однако суд счел их недостаточными.

«Указанные доказательства подтверждают лишь факт выявления информационного объявления, размещенного в месте, не отведенном для этих целей. Доказательств, подтверждающих дату и время размещения информационного объявления, личность лица, совершившего расклейку объявления, и доказательства его действия по поручению либо в интересах Заявителя, материалы дела не содержат»,— говорится в решении суда.

В связи с этим штраф был отменен. «Ъ-Ярославль» сообщал, что власти города и области ведут активную борьбу с незаконными объявлениями. К ответственности привлекаются компании, чьи услуги рекламируют такие листовки.

Антон Голицын