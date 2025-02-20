Сегодня исполняется 85 лет заслуженному тренеру СССР и России по хоккею Владимиру Юрзинову-старшему

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Владимир Юрзинов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов:

— Дорогой Владимир Владимирович, несказанно рад тому, что имею возможность поздравить Вас с Юбилеем! На протяжении многих лет Вы служили для нас примером в работе, а сейчас продолжаете это делать и в жизненном плане. Мы все ваши ученики и гордимся тем, какой наставник направлял нас в молодости. Хочу пожелать крепкого здоровья, отличного настроения и долголетия. Ваш вклад в становление российского и динамовского хоккея невозможно переоценить. Ценим, уважаем и гордимся! С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»