Дни рождения
Сегодня исполняется 85 лет заслуженному тренеру СССР и России по хоккею Владимиру Юрзинову-старшему
Владимир Юрзинов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Его поздравляет заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов:
— Дорогой Владимир Владимирович, несказанно рад тому, что имею возможность поздравить Вас с Юбилеем! На протяжении многих лет Вы служили для нас примером в работе, а сейчас продолжаете это делать и в жизненном плане. Мы все ваши ученики и гордимся тем, какой наставник направлял нас в молодости. Хочу пожелать крепкого здоровья, отличного настроения и долголетия. Ваш вклад в становление российского и динамовского хоккея невозможно переоценить. Ценим, уважаем и гордимся! С днем рождения!