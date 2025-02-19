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Коммерсантъ FM
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Набиуллина обвинила банки в искажении статистики мошенничества

Многие российские банки скрывали факты мошенничества и не направляли в базу данных обращения пострадавших клиентов, сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. О каких банках идет речь, она не уточнила, но отметила, что несколько кредитных организаций были «наказаны».

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По ее словам, банки аргументировали свои действия тем, что «человек, пусть под влиянием обмана, но ведь сам перевел». «Нам пришлось применить и надзорные меры, некоторые банки пришлось наказать, и мы уточнили юридическое понятие мошеннических действий, не просто операция без согласия, а без добровольного согласия»,— рассказала госпожа Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

При этом глава ЦБ уточнила, что российские банки в 85% случаев более точно передают данные о мошенничестве. Регулятор продолжит «индивидуально подтягивать качество данных у отстающих банков», добавила она.

В 2024 году объем похищенных мошенниками средств достиг 27,5 млрд руб., что стало рекордом за всю историю наблюдений. Сильнее всего растут хищения через каналы дистанционного банковского обслуживания и систему быстрых платежей. При этом возврат похищенных средств остается на довольно низком уровне, менее 10%, следует из данных ЦБ.

Подробности — в материале «Ъ» «Мошенники эксплуатируют банковскую инфраструктуру»

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