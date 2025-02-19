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Ярославцев спросят, возвращать ли улицам исторические названия

МАУ «Институт развития стратегических инициатив» проведет опрос жителей Ярославля об отношении к возвращению улицам исторических наименований. Об этом мэрия сообщила в ответ на обращение Общественного совета при министерстве туризма Ярославской области.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что совет в декабре 2024 года обсудил обращение к мэрии о возвращении исторических названий улицам и площадям. Письмо с просьбой провести общественное обсуждение по этому вопросу было направлено городским властям. В ответе (копия имеется в редакции «Ъ-Ярославль») министерству туризма мэрия сообщила, что аналогичные обращения поступали многократно. Все они были отклонены. Мэрия сослалась на опрос 2010 года, в ходе которого жители высказались против переименования.

«Принимая во внимание давность результатов вышеуказанного социологического опроса, МАУ "Институт развития стратегических инициатив" поручено организовать и провести социологическое исследование по вопросам отношения жителей города Ярославля к возвращению улицам исторических наименований и готовности нести материальные и временные затраты, связанные с переименованием»,— говорится в ответе мэрии за подписью заммэра Александр Черневского.

Опрос планируется провести в первом полугодии 2025 года. Сейчас мэрия готовит техническое задание для его проведения.

Антон Голицын

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