Для строительства легкоатлетического манежа в Уфе выбран микрорайон Затон

На сайте министерства строительства и архитектуры Башкирии опубликован проект приказа об утверждении планировочной документации для строительства спорткомплекса с легкоатлетическим манежем и училищем олимпийского резерва. Объект собираются построить возле Центра фехтования в микрорайоне Затон. До 26 февраля будут приниматься замечания и предложения к проекту.

Планировочная документация разработана Архитектурно-планировочным бюро Уфы по заказу АО «СЗ "ИСК Уфы"». Из нее следует, что манеж займет территорию площадью до 27 тыс. кв. м. В его состав войдет училище для 351 обучающихся с общежитием, столовой и гостиницей. Обслуживать объект будут две трансформаторные подстанции, котельная, канализационная насосная станция. Более конкретные параметры будут сформированы при проектировании объекта, говорится в документе.

Планы построить легкоатлетический манеж озвучил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, прошедшей 10 февраля в Москве. По словам главы республики, источники финансирования объекта еще формируются.

Идэль Гумеров