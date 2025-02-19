Лишившейся кисти на производстве работнице потребовали выплатить 1 млн рублей

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с работодателя в пользу 29-летней работницы компании по производству деревянных изделий компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 19 февраля.

По словам сотрудников ведомства, женщина, находясь за станком, получила тяжелую травму, повлекшую ампутацию правой кисти. Пострадавшая долго находилась на лечении и до сих пор не может выполнять функции, необходимые для полноценного обеспечения своей жизнедеятельности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в декабре 2024 года на станции метро «Ломоносовская» ступени эскалатора зажевали пальцы левой кисти двухлетней девочки.

Андрей Маркелов