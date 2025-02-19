Действия властей при приватизации Ирбитского молокозавода признали незаконными

ФАС признала незаконными действия минимущества Свердловской области по жалобе не допущенного к торгам по приватизации Ирбитского молочного завода предприятия из Пермского края «Маслозавод Нытвенский», передает «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как считает заявитель, свердловские власти нарушили законодательство при проведении торгов, когда заявка на участие маслозавода была отклонена из-за того, что предприятие на момент ее подачи не перечислило задаток в размере 134,748 млн руб. «Маслозавод Нытвенский» указал в жалобе, что деньги были перечислены оператору торгов «Сбербанк-АСТ», который, как и положено по процедуре, произвел их блокировку. На это в министерстве ответили, что в последний день приема заявок, 22 января, у организатора торгов не было информации о перечислении и блокировке денег — на этом основании власти решили, что залог не был внесен, и отклонили заявку.

В ФАС решили, что минимущество Свердловской области нарушило ч. 8 ст. 18 закона о приватизации государственного и муниципального имущества, где указано, на каких основаниях организатор торгов может отклонить заявку. Однако антимонопольная служба не внесла никаких предписаний свердловским властям, так как акции Ирбитского молокозавода уже были проданы.

Напомним, в январе принадлежавшие Свердловской области 25% акций АО «Ирбитский молочный завод» выкупила московская компания АО «СмартПроект», которая в результате за год увеличила свой пакет до 74%. Акции продали за 683,8 млн руб. при начальной цене в 673,7 млн руб. В 2023 году «СмартПроект» уже приобрел на торгах за 1,175 млрд руб. 49% акций предприятия.

Ирина Пичурина