Молоко перетекает к частным владельцам

Одно из последних госпредприятий, производящих молочную продукцию, переходит в частные руки. Принадлежавшие Свердловской области 25% акций АО «Ирбитский молочный завод» выкупила компания АО «СмартПроект», которая в результате за год увеличила свой пакет до 74%. Эксперты и участники рынка считают, что частный инвестор сможет более эффективно управлять предприятием — крупнейшим в регионе производителем молока.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО "Ирбитский молочный завод"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ АО "Ирбитский молочный завод"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) продало на торгах 25% акций Ирбитского молочного завода. Заявки на участие в них подали две компании: ООО «Маслозавод Нытвенский» (не допущена, так как не перечислила задаток в указанный срок) и АО «СмартПроект», которое стало победителем. Акции продали за 683,8 млн руб. при начальной цене в 673,7 млн руб.

Ирбитский молочный завод открыт в 1925 году. В 2012 году преобразован в АО. Производит около 80 наименований молочной продукции. По данным сервиса kartoteka.ru, чистая прибыль по итогам 2022 года составила более 169,2 млн руб., выручка — 9,8 млрд руб. Предприятие перерабатывает 550–600 тонн молока в день (около 30% от регионального объема) и реализует около 27% всей молочной продукции Свердловской области. С декабря 2022 года Ирбитский молочный завод возглавляет выходец из группы «Синара» депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Григорий Бачериков.

АО «СмартПроект», согласно сервису kartoteka.ru, зарегистрировано в московском Лефортово в ноябре 2022 года. Занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Руководителем компании является Павел Бакланов, который также выступает учредителем ООО «Дилинг», зарегистрированного в Екатеринбурге и занимающегося вложениями в ценные бумаги.

В 2023 году «СмартПроект» уже приобрел на торгах за 1,175 млрд руб. 49% акций Ирбитского молочного завода. Таким образом, пакет компании вырос до 74% акций (оставшийся пакет — в собственности Свердловской области). На тот момент компанией руководил Павел Дергачев, возглавлявший «Синара-пром» и «Информдевелопмент», которые входят в группу «Синара».

В группе «Синара» «Ъ-Урал» сообщили, что не она является контролирующим акционером компании «СмартПроект».

«Компания "СмартПроект", а также Ирбитский молочный завод не входят в контур консолидации группы "Синара"»,— пояснили там.

В пресс-службе Ирбитского молочного завода отметили, что на управлении предприятия продажа акций не скажется, поскольку управленческая команда останется прежней. Завод планирует продолжать наращивать выручку, чистую прибыль, расширять ассортиментный портфель, а также выходить на новые рынки. «Основной плюс частного участия — это инвестирование. Сейчас бюджет получил деньги, продавая свой актив, а предприятие, в свою очередь, получит инвестиции. В 2025 году на модернизацию и развитие Ирбитского молочного завода планируется направить порядка 400 млн руб.»,— сказали на предприятии. В пресс-службе «Ъ-Урал» добавили, что права работников зафиксированы трудовыми договорами и коллективным договором с заводом.

Впервые о возможной продаже акций Ирбитского молочного завода стало известно в 2021 году. Но тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что отменил планы по частичной передаче завода в частную собственность. «Я вижу обеспокоенность работников, а штат у завода — около 1,7 тыс. человек. Понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют сюда сырье. Сейчас, в период выхода из кризиса, не до подобных перемен»,— заявил он.

Григорий Бачериков ранее рассказал журналистам, что привлечение инвесторов в начале 2024 года помогло увеличить объемы прибыли, производимой продукции и отчисляемых налогов. Продажу дополнительных 25% акций он оценил положительно.

«Одна из основных проблем государственных предприятий — приходится работать в довольно жесткой системе государственных и муниципальных закупок. Например, информация обо всем оборудовании, которое мы покупаем, становится достоянием, в том числе, наших конкурентов»,— пояснял господин Бачериков.

«Конечно, государство или областное правительство очевидно не может быть эффективным собственником контрольного пакета из-за серьезных вызовов на продовольственном рынке»,— сказал глава «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Он отметил, что компаниям-поставщикам сейчас необходимо существовать в условиях роста себестоимости продукции и развивать контракты с ритейлом, что у частных фирм получается более эффективно. «При этом государство сохраняет за собой пакет акций больше блокирующего, что позволяет адекватным образом контролировать финансовую деятельность и не создает рисков, связанных с деятельностью предприятия как крупного работодателя»,— добавил господин Бурмистров.

«Консолидация акций у сильного инвестора позволит компании при определенных вложениях расширять свое присутствие на внутреннем рынке и увеличить экспорт продукции»,— считает генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

По его словам, Ирбитский завод уже является одним из ведущих игроков на рынке биржевых товаров, таких как сливочное масло и сухое молоко. Директор Талицкого молочного завода Юрий Окунев отметил, что Ирбитский молочный завод — одно из последних государственных предприятий на рынке молочной продукции. «Мы это приветствуем, потому конкурировать с частной компанией всегда веселее, чем с государственной»,— сказал он.

Анна Капустина