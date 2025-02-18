Молокообразующее предприятие

ФАС признала незаконными действия мин­имущества Свердловской области по жалобе прикамского ООО «Маслозавод Нытвенский». Общество добилось признания незаконными действий министерства, которое не допустило ООО к торгам по продаже акций свердловского АО «Ирбитский молочный завод» из-за отсутствия данных о задатке. В итоге победителем конкурсной процедуры стало столичное АО «Смартпроект». Ранее это общество, связанное с местными инвесткомпаниями, уже выкупило 49% долей Ирбитского завода. Комиссия ФАС согласилась, что фактически задаток 134,748 млн руб. был внесен, но итоги торгов антимонопольный орган отменять не стал. По мнению юристов, правовых оснований для обжалования итогов аукциона нет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба признала обоснованной жалобу ООО «Маслозавод Нытвенский» на действия министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, свидетельствует решение ФАС. По мнению заявителя, свердловским минимуществом было нарушено законодательство при проведении торгов, в рамках которых реализовывалось 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». В частности, прикамская компания не была допущена министерством до конкурсной процедуры. Организатор торгов счел, что на момент подачи заявки ООО не перечислило задаток в размере 134,748 млн руб.

ООО «Маслозавод Нытвенский» планировало принять участие в торгах по продаже 25% акций Ирбитского молочного завода, однако пермскую компанию до аукциона не допустили. Победителем стало столичное АО «Смартпроект», которое выкупило ценные бумаги предприятия за 683,8 млн руб. В 2023 году компания уже выкупала на торгах 49% акций завода в Ирбите. Тогда к аукциону не была допущена компания «Ува-молоко» из Ижевска.

Как указано в сервисе Rusprofile, компания «Смарт­проект» зарегистрирована в Москве в 2022 году. Организация занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Владелец компании — Александр Гоштанар, а ее гендиректор — Павел Бакланов. Он возглавляет ООО «Дилинг», которое занимается вложением в ценные бумаги на территории Свердловской области. По данным «Ъ-Урал», «Смартпроект» связан с уральской группой «Синара», среди активов которой есть агрохозяйство «Каменское». Гендиректор Ирбитского молочного завода сейчас — депутат заксобрания Свердловской области Григорий Бачериков, который в прошлом работал начальником департамента по развитию агропромышленного бизнеса в группе «Синара».

ООО «Маслозавод Нытвенский» зарегистрировано в 2005 году. Завод занимается производством молока (кроме сырого) и молочной продукции. Выручка предприятия за 2023 год составляла 11 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 млрд руб. Учредителем выступает предприниматель Сергей Поздеев, который развивает еще один местный молокозавод — ООО «Юговской комбинат молочных продуктов».

В жалобе в центральный аппарат ФАС «Маслозавод Нытвенский» указал, что фактически денежные средства для залога были перечислены оператору торгов «Сбербанк-АСТ». При этом оператор, как и положено по процедуре, произвел их блокировку. На это представители министерства пояснили, что в последний день приема заявок, 22 января текущего года, у организатора торгов не было информации, что деньги пермской компании были перечислены и заблокированы в качестве залога. На основании этого гос­орган счел, что залог вообще не был внесен, и отклонил заявку ООО на участие в торгах. В итоге антимонопольный орган решил, что мингосимущество нарушило закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». В частности, речь идет о ч. 8 ст. 18 закона, в которой указано, на каких основаниях организатор торгов может отклонить заявку на их участие. В то же время никаких предписаний в адрес гос­органа ФАС не внесла, поскольку акции ООО уже были проданы.

Сергей Поздеев не стал комментировать «Ъ-Прикамье» проведение торгов и решение ФАС, отметив, что сможет сделать это позже.

Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко отмечает, что Ирбитский завод считается «лакомым куском» среди свердловских агропредприятий, поэтому интерес к этому активу вполне логичен. При этом, возможно, местные власти не хотят видеть прикамское предприятие в качестве совладельца завода в Ирбите. Господин Головченко не исключает, что при проведении электронного аукциона могла произойти ошибка со стороны оператора.

«Важно отметить, что жалоба ООО „Маслозавод Нытвенский“ признана несостоятельной только в отношении действий оператора электронной площадки. В части действий минимущества Свердловской области жалоба обоснованна»,— подчеркнул управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. По мнению юриста, несмотря на возможность обжалования настоящего решения, у заявителя есть три месяца, правовых оснований для отмены результатов торгов нет.

Связаться с представителями минимущества Свердловской области «Ъ-Прикамье» вчера не удалось.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» источник в аграрной отрасли, на сегодняшний день активное эффективное сотрудничество с крупными федеральными сетями доступно тем товаропроизводителям, которые не привязаны к одному региону. Поэтому компании ищут способы расширения географии сбыта продукции. «Возможно, нытвенский маслозавод планирует выйти с локального на федеральный уровень, чтобы представить свою продукцию более широкой аудитории»,— отметил собеседник.

Анастасия Леонтьева