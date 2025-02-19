В аэропортах Казани и Нижнекамска задержано 25 рейсов

Сегодня утром, 19 февраля, в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В сумме было отложено 25 рейсов на прилет и вылет.

Так, в международном аэропорту «Казань» на прилет задержаны рейсы из следующих городов:

Шарм-эль-Шейх;

Самара;

Томск;

Екатеринбург;

Нижневартовск;

Бишкек;

Москва (2 рейса);

Новый Уренгой;

Улан-Удэ;

Санкт-Петербург.

На вылет задержано 8 рейсов в следующие города:

Москва (3 рейса);

Санкт-Петербург (3 рейса);

Шарм-эль-Шейх;

Стамбул.

В нижнекамском «Бегишево» задержано в сумме 6 рейсов: три на прилет и три на вылет.

По состоянию на 8:20 в аэропорту Ижевска по 3 рейса задержаны на прибытие и отправление. Все рейсы в аэропорту Кирова выполняются по расписанию.

Артём Дергунов