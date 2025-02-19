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В аэропортах Казани и Нижнекамска задержано 25 рейсов

Сегодня утром, 19 февраля, в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В сумме было отложено 25 рейсов на прилет и вылет.

Так, в международном аэропорту «Казань» на прилет задержаны рейсы из следующих городов:

  • Шарм-эль-Шейх;
  • Самара;
  • Томск;
  • Екатеринбург;
  • Нижневартовск;
  • Бишкек;
  • Москва (2 рейса);
  • Новый Уренгой;
  • Улан-Удэ;
  • Санкт-Петербург.

На вылет задержано 8 рейсов в следующие города:

  • Москва (3 рейса);
  • Санкт-Петербург (3 рейса);
  • Шарм-эль-Шейх;
  • Стамбул.

В нижнекамском «Бегишево» задержано в сумме 6 рейсов: три на прилет и три на вылет.

По состоянию на 8:20 в аэропорту Ижевска по 3 рейса задержаны на прибытие и отправление. Все рейсы в аэропорту Кирова выполняются по расписанию.

Артём Дергунов

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