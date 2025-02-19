В аэропортах Казани и Нижнекамска задержано 25 рейсов
Сегодня утром, 19 февраля, в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В сумме было отложено 25 рейсов на прилет и вылет.
Так, в международном аэропорту «Казань» на прилет задержаны рейсы из следующих городов:
- Шарм-эль-Шейх;
- Самара;
- Томск;
- Екатеринбург;
- Нижневартовск;
- Бишкек;
- Москва (2 рейса);
- Новый Уренгой;
- Улан-Удэ;
- Санкт-Петербург.
На вылет задержано 8 рейсов в следующие города:
- Москва (3 рейса);
- Санкт-Петербург (3 рейса);
- Шарм-эль-Шейх;
- Стамбул.
В нижнекамском «Бегишево» задержано в сумме 6 рейсов: три на прилет и три на вылет.
По состоянию на 8:20 в аэропорту Ижевска по 3 рейса задержаны на прибытие и отправление. Все рейсы в аэропорту Кирова выполняются по расписанию.