Ученые НГУ ожидают пик заболеваемости гриппом на несколько недель позже

По оценке заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, академика РАН Сергея Нетесова, пик заболеваемости гриппом в Новосибирской области в этом году запаздывает на несколько недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Причины этого пока неизвестны. Существуют разные версии, в том числе аномально теплая зима. Еще одной причиной могло стать увеличение количества прошедших вакцинацию против гриппа в 2024 году в сравнении с 2023 годом»,— приводит слова ученого пресс-служба НГУ.

По словам господина Нетесова, в текущем эпидемиологическом сезоне произошло замещение штаммов вирусов гриппа типа А подтипа H3N2, преобладавшего в прошлом сезоне, на штаммы подтипа H1N1. Объясняется это появлением сильного популяционного иммунитета против вирусов подтипа H3N2, которым много людей вакцинировалось и немало легко переболело в прошлом сезоне.

Михаил Кичанов