Бывшего президента Бразилии Болсонару обвинили в попытке госпереворота

Генеральная прокуратура Бразилии обвинила бывшего президента Жаира Болсонару в попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 года, сообщает O Globo. Обвинения также касаются 33 предполагаемых соучастников, включая создание преступной группы и вмешательство в демократические процессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару (ноябрь 2019 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару (ноябрь 2019 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Генеральный прокурор Пауло Гонет Бранко заявил, что обвинение описывает заговор против демократических институтов. В документах прокуратуры отмечается, что участники пытались помешать утверждению результатов выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва.

Жаир Болсонару неоднократно отвергал обвинения, заявляя о политическом преследовании. После его поражения тысячи сторонников захватили президентский дворец, здания парламента и Верховного суда. В это время бывший президент находился в США.