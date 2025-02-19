Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Хабаровского края осужден на 9 лет за финансирование терроризма

1-й Восточный окружной военный суд признал жителя города Бикин виновным в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), сообщили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

59-летний осужденный должен провести в заключении девять лет, три из которых в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима. Свою вину в суде он признал частично.

В период с ноября 2021 года по август 2022 года фигурант послал несколько переводов для главаря террористической организации. Преступление было выявлено и раскрыто сотрудниками УФСБ по региону.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...