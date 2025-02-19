Житель Хабаровского края осужден на 9 лет за финансирование терроризма

1-й Восточный окружной военный суд признал жителя города Бикин виновным в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), сообщили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

59-летний осужденный должен провести в заключении девять лет, три из которых в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима. Свою вину в суде он признал частично.

В период с ноября 2021 года по август 2022 года фигурант послал несколько переводов для главаря террористической организации. Преступление было выявлено и раскрыто сотрудниками УФСБ по региону.

Эрнест Филипповский, Хабаровск