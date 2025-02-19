Трамп допустил возможность встречи с Путиным до конца февраля

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля, сказал: «Возможно». Это был дополнительный вопрос от Reuters, и он не попал в прямые трансляции каналов с пресс-конференции американского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощник президента Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля, говорил, что стороны, в частности, обсуждали подготовку встречи двух президентов, но, отметил он, она «вряд ли состоится на следующей неделе», то есть в период с 24 февраля по 2 марта.

12 февраля состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. После беседы господин Трамп заявил, что планирует и дальше поддерживать контакты с президентом России по телефону, а насчет встречи сказал, что она, вероятно, состоится в Саудовской Аравии, но точных сроков не привел.