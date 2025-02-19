Трамп: Россия в состоянии очень быстро уничтожить города Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия в состоянии «очень быстро» полностью уничтожить города Украины, включая Киев, но не хочет этого делать. Это заявление господин Трамп сделал, отвечая на вопрос о необходимости выборов на Украине. Срок полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он продолжает занимать должность из-за военного положения в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Многие города заняты, здания разрушены, это выглядит как место массового сноса… Я имею в виду очень много городов. Они не разрушили Киев, поскольку, я полагаю, они не хотят пускать по нему слишком много ракет. Киев разрушен на 20%, если бы они хотели разрушить его на 100%, они бы сделали это, возможно, очень быстро. Но у вас есть города, которые полностью разрушены», — сказал Дональд Трамп.

«Посмотрите на Украину,— вы говорите про Газу,— там города буквально выглядят как Газа, в некоторых из них процент разрушений, больше чем в Газе»,— сказал Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, отвечая на вопрос журналиста о выборах на Украине (трансляцию вел телеканал Fox 29 Philadelphia).

«Мы столкнулись с тем, что на Украине не проводились выборы, у них военное положение. Их президент, мне непросто это говорить, но у него поддержка — 4%, и в то же время страна была разнесена вдребезги». По словам Трампа, проведение выборов на Украине — это «не российская идея», «что-то идет от меня, что-то от многих других стран».

18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. После этой встречи репортер Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на «многочисленные дипломатические источники» сообщила, что мирный план по Украине предполагает три этапа: прекращение огня, проведение выборов на Украине, подписание окончательного соглашения.

О переговорах России и США — в материале «Ъ».