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Коммерсантъ FM
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Трамп поддержал идею проведения выборов на Украине

Американский президент Дональд Трамп, комментируя прошедшую в Эр-Рияде встречу делегаций России и США, поддержал идею проведения выборов на Украине, которые были отсрочены из-за военного положения в стране. Говоря про украинские выборы, он отметил низкий уровень поддержки нынешнего президента Украины Владимира Зеленского у населения.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«У нас ситуация, где не было выборов в Украине. Где военное положение. Где лидер, мне жаль это говорить, но его рейтинг на уровне 4% одобрения»,— сказал Дональд Трамп (пресс-конференцию транслировал Fox News). По его словам, требование выборов на Украине — не «российское желание», эта мысль исходит от него и лидеров других стран.

В целом, рассуждая про позицию Украины, Дональд Трамп выразил разочарование: «У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров». Как заявил господин Трамп, конфликт на Украине можно было решить без территориальных потерь еще несколько лет назад «даже посредственным переговорщиком».

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