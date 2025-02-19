Трамп высказался против отправки американских войск на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против отправки на Украину европейских военных, но американских солдат, по его словам, на украинской земле не будет, передает Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На пресс-конференции в Мар-а-Лаго господина Трампа спросили, готов ли он поддержать отправку европейских войск на Украину. «Если они этого хотят, это отлично»,— ответил он. «Я полностью поддерживаю это, если они этого хотят»,— добавил господин Трамп.

По его словам, с подобными инициативами выступали власти Франции и Великобритании. «Если мы заключим мирные договоренности, думаю, что иметь войска от Европы… Нам самим не придется посылать их туда, потому что мы очень далеко. Но иметь там войска было бы хорошо, я был бы не против»,— сказал он.

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс в недавнем интервью WSJ говорил, что «вариант с отправкой войск США на Украину, если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, остается в запасе». Однако, как после писали WSJ и FT, США склоняют страны ЕС к обеспечению безопасности на Украине, в том числе отправкой туда военного контингента.