Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в подходящий момент. По его словам, он готов с поговорить с российским президентом, если это поможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

«Если президент Путин позвонит мне, я, конечно, поговорю с ним по телефону <...>. Когда это будет уместно в цикле предстоящих переговоров, я, конечно, поговорю с ним снова, если это будет полезно в сложившейся ситуации»,— сказал господин Макрон в интервью французской региональной прессе, опубликованном в газете La Depeche du Midi.

Последняя беседа Эмманюэля Макрона и Владимира Путина прошла в сентябре 2022 года. Позже господин Путин сказал, что французский президент сам прекратил попытки вести дальнейший разговор. В ноябре 2024 года господин Макрон сказал, что не исключает новых разговоров с Владимиром Путиным, но при «подходящем контексте».