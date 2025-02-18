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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье начнут штрафовать владельцев незарегистрированных собак

Минсельхоз Московской области сообщил, что с марта 2025 году жителей региона обяжут регистрировать собак. Если домашнее животное не будет внесено в реестр, хозяина оштрафуют.

«Владельцы должны зарегистрировать своих питомцев в течение 14 дней после достижения ими трехмесячного возраста … Эта мера направлена на создание единой базы данных о домашних животных, что существенно упростит их поиск в случае потери»,— говорится в сообщении ведомства.

Обязательной регистрации подлежат только собаки, остальные животные — по желанию владельца. Вносить животных в реестр будут ветеринарные учреждения, подведомственные Минсельхозу Подмосковья. В базе домашних животных Московской области укажут породу, пол, окрас, кличку собаки, а также информацию о прививках и месте проживания, персональные данные хозяина. Животному присвоят индивидуальный номер.

Регистрация собак будет проходить в соответствии с постановлением правительства Подмосковья, которое было подписано в июне 2023 года. В нем указано, что обязательным условием для регистрации животного станет установка чипа. При отсутствии регистрации штраф для владельца собаки составит от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

О регистрации собак в Петербурге — в материале «Ъ» «Перепись домашних животных».

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