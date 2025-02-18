Путин потребовал срочно поднять затонувшие танкеры со дна Черного моря

Президент России Владимир Путин поручил ускорить работы по подъему со дна Черного моря затонувших в декабре танкеров. Глава государства потребовал «максимально быстро и качественно» ликвидировать последствия аварии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Ну что там будет это все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там дырки появятся. Надо думать на тему о том, как поднять это все, что на дне лежит еще»,— сказал президент на совещании с членами правительства (цитата по сайту Кремля).

15 декабря 2024 года из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к разливу мазута. Кормовая часть второго судна села на мель вблизи порта Тамань, к концу января из танкера откачали весь мазут. Президент Владимир Путин назвал крушение танкеров одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми Россия сталкивалась в последние годы, и раскритиковал работу ведомств по ликвидации ЧП.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».