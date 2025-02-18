СКР отправил на экспертизу тела двух погибших футболистов из Верхней Пышмы

В Верхней Пышме (Свердловская область) умерли двое футболистов любительской команды «ПОЗ-Прогресс» — 33-летний Данил Хилобок и 32-летний Ян Журавлев. Спортсмены скончались в ночь на 16 февраля, об их смерти СМИ сообщили сегодня, 18 февраля.

Тела спортсменов отправили на медицинскую экспертизу, рассказал «РИА Новости» представитель Следственного комитета России Александр Шульга. У Журавлева осталось трое детей. Его семье рассказали, что у спортсмена остановилось сердце во сне. Результаты вскрытия будут позже. «Накануне все было нормально, просто лег спать и не проснулся. Он постоянно был на тренировках. Жил футболом. Я не знаю, обследовали ли их. Может, нагрузка сказалась, теперь уже ничего не изменишь»,— рассказала E1.ru мать погибшего.

19 и 20 февраля состоится прощание с футболистами. Накануне происшедшего «ПОЗ-Прогресс» играл на чемпионате Екатеринбурга среди любительских команд. Игра с командой «Аткир» закончилась со счетом 10:6 в пользу «ПОЗ-Прогресса». Журавлев в том матче забил шесть мячей.