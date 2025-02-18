Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР отправил на экспертизу тела двух погибших футболистов из Верхней Пышмы

В Верхней Пышме (Свердловская область) умерли двое футболистов любительской команды «ПОЗ-Прогресс» — 33-летний Данил Хилобок и 32-летний Ян Журавлев. Спортсмены скончались в ночь на 16 февраля, об их смерти СМИ сообщили сегодня, 18 февраля.

Тела спортсменов отправили на медицинскую экспертизу, рассказал «РИА Новости» представитель Следственного комитета России Александр Шульга. У Журавлева осталось трое детей. Его семье рассказали, что у спортсмена остановилось сердце во сне. Результаты вскрытия будут позже. «Накануне все было нормально, просто лег спать и не проснулся. Он постоянно был на тренировках. Жил футболом. Я не знаю, обследовали ли их. Может, нагрузка сказалась, теперь уже ничего не изменишь»,— рассказала E1.ru мать погибшего.

19 и 20 февраля состоится прощание с футболистами. Накануне происшедшего «ПОЗ-Прогресс» играл на чемпионате Екатеринбурга среди любительских команд. Игра с командой «Аткир» закончилась со счетом 10:6 в пользу «ПОЗ-Прогресса». Журавлев в том матче забил шесть мячей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...