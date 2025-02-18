Владимир Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сообщил, что, вопреки изначальным планам, не полетит 19 февраля в Эр-Рияд. «Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии, она была для нас сюрпризом. Информацию мы получили из медиа,— рассказал он.— Мы хотим, чтобы за нашей спиной никто ничего не решал. Мне кажется, это справедливо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник, саудовский принц хотел, чтобы на переговорах в Эр-Рияде был представлен и президент Зеленский, но РФ и США настояли на встрече без украинцев. Днем ранее сам Владимир Зеленский рассказывал, что он, безусловно, поинтересуется у принца, «что тот про это знает». «Просто интересно»,— добавил тогда господин Зеленский.

Сам украинский лидер в эти дни совершал турне по региону. В понедельник он был в ОАЭ, а во вторник — в Турции, где провел трехчасовые переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи господин Эрдоган заявил, что «вся планета ждет мира в этой войне между Россией и Украиной», выразил готовность внести вклад в миротворческие усилия и назвал Турцию идеальным местом для дальнейших переговоров между Москвой и Киевом.

Николай Амелин