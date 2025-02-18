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Коммерсантъ FM
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Жителям Майкопа ограничили подачу воды

В Майкопе введен режим экономии воды путем максимально допустимого снижения давления в сети, сообщил глава города Геннадий Митрофанов.

Запасы основных и резервных источников водоснабжения Майкопа за последние сутки снизились до критических отметок, пояснил градоначальник. Причиной критической ситуации стали минусовые температуры и сильные снегопады в горной местности, где расположены объекты майкопского группового водовода.

Сложности с наполнением водоснабжающих резервуаров возникли в субботу, 15 февраля. Власти Майкопа приняли решение подавать воду в обычном режиме утром и вечером, а в остальное время снижать давление в системе. Однако сегодня, 18 февраля, господин Митрофанов признал, что принятые меры не дали необходимого результата.

В целях недопущения остановки работы котельных и социальных объектов было решено отказаться от гарантированной подачи воды в водопроводные сети по графику. Водоканал Майкопа перешел на режим экономии воды путем максимально допустимого снижения давления в сети. Администрация города обещает организовать подвоз воды в цистернах, если в этом возникнет необходимость.

Анна Перова, Краснодар

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