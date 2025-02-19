Край невечной прямоты

Депутаты городской думы Якутска 18 февраля повторно рассмотрели свою инициативу об отмене прямых выборов мэра. Законопроект, внесенный на рассмотрение Государственного собрания (парламента) Якутии в декабре 2024 года, две недели назад был возвращен для доработки, после чего депутаты его оперативно скорректировали и «переподдержали» в новой редакции. Окончательную точку в решении этого вопроса должен поставить республиканский парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Фомичев, Коммерсантъ Фото: Михаил Фомичев, Коммерсантъ

Впервые гордума Якутска выступила с инициативой об отмене прямых выборов мэра еще в октябре 2024-го. Тогда в городском парламенте прошел круглый стол, на котором было решено попросить Госдуму отменить всеобщее волеизъявление сразу во всех административных центрах страны. Напомним, сейчас мэров избирают напрямую жители только четырех региональных столиц: это Якутск, Хабаровск, Абакан (Хакасия) и Анадырь (Чукотка). В остальных столичных городах руководителей избирают депутаты по результатам конкурса.

Однако затем гордума решила не ждать инициативы «сверху» и к декабрю сама разработала республиканский законопроект об отмене прямых выборов, который поддержало большинство депутатов. Переход на конкурсную модель обусловлен сложившейся практикой и заодно позволит сэкономить порядка 65 млн руб. на выборах, поясняли в гордуме. Но комитет Госсовета по местному самоуправлению, рассмотрев поправки 4 февраля, вернул их для доработки. Что конкретно не устроило депутатов, в республиканском парламенте не раскрыли.

18 февраля гордума провела внеочередное заседание и рассмотрела документ повторно. В новой редакции появилась глава о порядке конкурсного отбора. В частности, в ней оговаривается, что комиссия формируется из представителей главы Якутии и муниципального парламента в равной пропорции, кандидаты должны обладать пассивным избирательным правом, а в финал должны выходить не менее двух человек.

Как и в первый раз, в поддержку инициативы выступили единороссы. Спикер гордумы Альберт Семенов заявил, что конкурсная процедура предполагает «демократичный подход, альтернативность и конкурентность». «Явка на выборах главы в последние годы только подтверждает оправданность этого решения: (в прямых выборах.— “Ъ”) участвуют не более 30–40% избирателей»,— поддержала его вице-спикер Евдокия Евсикова. А депутат Кирилл Соболев привел в пример ситуацию на Украине, где по итогам прямого волеизъявления президентом стал «клоун».

Оппозиционеры, в свою очередь, вновь раскритиковали поправки, апеллируя к результатам референдума 2002 года (тогда была утверждена структура местного самоуправления в республике) и взывая к совести коллег. Тем не менее за опять высказались 20 из 25 депутатов. Рассмотрение проекта в Госсовете, вероятно, состоится в марте, поскольку к очередному заседанию, намеченному на 26 февраля, он не успеет получить необходимое одобрение со стороны профильного комитета.

Напомним, что против реформы ранее активно выступали местные отделения КПРФ и партии «Новые люди». Представители последней даже обратились в Верховный суд республики, но тот отказался принять их заявление к рассмотрению. А вот глава Якутии Айсен Николаев отмену прямых выборов поддержал. «Только в четырех административных центрах субъектов глава избирается через выборы населения. Во всех остальных — через волеизъявление депутатов. И что, у нас в 80 с лишним административных центрах стало жить хуже? Лучше даже стало»,— заявил он в конце декабря.

Политолог Константин Калачев полагает, что за время, прошедшее с появления первой инициативы об отмене прямых выборов, якутские власти поняли, что «активной реакции со стороны населения не будет»: «Якутия за последние годы сильно поменялась: вольница закончилась, протестные настроения в протестные действия уже не переходят. Да и сами настроения изменились». С этим согласен глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, который напоминает, что прецедентов «мощных протестов против отмены выборов мэра и раньше почти не было». «То есть идея прямых выборов популярна и одобряема, но готовности к активным действиям по их защите со стороны граждан особо не наблюдалось»,— добавляет он.

Как отменяли прямые выборы мэров региональных столиц История вопроса В 2003 году новым федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» был введен институт сити-менеджера. Это градоначальник, который назначается депутатами муниципального парламента по результатам конкурса, а не избирается жителями напрямую. Таким образом, он является наемным работником, а не выборным должностным лицом. Первыми административными центрами субъектов РФ с назначенными сити-менеджерами стали Рязань (2004), Псков (2005), Белгород (2006), Курск (2007), Чебоксары (2008) и Калуга (2009). К 2014 году число региональных столиц с сити-менеджерами выросло до 58, а с прямыми выборами мэров — сократилось с 75 до 19. В начале 2015 года были приняты поправки, разрешающие субъектам РФ использовать новую систему городского управления, при которой будущий мэр также сначала проходит конкурсный отбор, но затем не назначается, а избирается местными депутатами, то есть является выборным должностным лицом. После этого регионы стали массово переходить именно на эту модель. К 2024 году число региональных столиц с избранными по конкурсу градоначальниками выросло до 60. Прямые выборы на данный момент сохраняются только в Якутске, Хабаровске, Анадыре и Абакане.

Андрей Прах