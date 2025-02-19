Как отменяли прямые выборы мэров региональных столиц

В 2003 году новым федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» был введен институт сити-менеджера. Это градоначальник, который назначается депутатами муниципального парламента по результатам конкурса, а не избирается жителями напрямую. Таким образом, он является наемным работником, а не выборным должностным лицом.

Первыми административными центрами субъектов РФ с назначенными сити-менеджерами стали Рязань (2004), Псков (2005), Белгород (2006), Курск (2007), Чебоксары (2008) и Калуга (2009). К 2014 году число региональных столиц с сити-менеджерами выросло до 58, а с прямыми выборами мэров — сократилось с 75 до 19.

В начале 2015 года были приняты поправки, разрешающие субъектам РФ использовать новую систему городского управления, при которой будущий мэр также сначала проходит конкурсный отбор, но затем не назначается, а избирается местными депутатами, то есть является выборным должностным лицом. После этого регионы стали массово переходить именно на эту модель. К 2024 году число региональных столиц с избранными по конкурсу градоначальниками выросло до 60. Прямые выборы на данный момент сохраняются только в Якутске, Хабаровске, Анадыре и Абакане.