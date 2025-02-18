Минюст подготовил поправки о возвращении кандидатов на выборы по решению суда

Минюст России разработал законопроект «О внесении изменения в статью 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ"». Предложенная поправка обязывает избиркомы возвращать на выборы партийные списки и кандидатов, успешно обжаловавших в суде их отстранение от избирательной кампании, даже если срок подачи документов на регистрацию уже истек. Документ размещен на портале regulation.gov.ru для проведения антикоррупционной экспертизы.

Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 13 декабря 2024 года. Как ранее сообщал «Ъ», с жалобами в КС обратились оренбургское отделение КПРФ и два кандидата, которых сняли с муниципальных выборов в 2022 году. Суды, куда обратились заявители, признали эти решения избиркомов незаконными, однако на выборы кандидатов так и не допустили, поскольку, пока шли судебные разбирательства, сроки подачи документов на регистрацию истекли.

КС признал оспоренные нормы не соответствующими Конституции, указав, что «абсолютизация электоральных сроков не способствует достижению взаимного доверия государства и общества» в сфере выборов. Ведь даже успешное оспаривание отказа избиркома, по сути, не позволяет кандидатам претендовать на регистрацию, а это обессмысливает обращение в суд за защитой права быть избранными, подчеркнул КС, обязав законодателей внести в действующие законы необходимые изменения.

Божена Иванова