Эрдоган: Турция — идеальная площадка для переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара могла бы стать идеальным местом для переговоров по украинской проблеме. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 18 февраля.

«Турция станет идеальным местом для проведения возможных переговоров между Россией, Украиной и США в ближайшем будущем»,— сказал господин Эрдоган после трехчасовой беседы с Владимиром Зеленским в Анкаре (цитата по AFP).

Говоря о переговорном процессе по Украине, турецкий лидер напомнил, что его страна уже становилась местом проведения переговоров между участниками конфликта. По его словам, переговоры в Стамбуле между сторонами в 2022 году были «важной точкой отсчета и платформой, на которой стороны подошли к соглашению ближе всего».

Визит Владимира Зеленского в столицу Турции стартовал сегодня, 18 февраля. Как ранее сообщали в администрации турецкого лидера, переговоры лидеров Турции и Украины были инициированы турецкой стороной.

О чем Россия и США договорились в Эр-Рияде — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая