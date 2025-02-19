Потребителям выпишут счет за энергорезерв

Минэнерго снова предложило ввести оплату услуг по передаче электроэнергии по максимально заявленной, а не фактической мощности. Промышленность последовательно против этой инициативы, ожидая роста собственных затрат. Минэнерго и «Россети» рассчитывают на компенсацию затрат сетей на содержание мощности, но, по мнению аналитиков, эффект эта инициатива будет иметь скорее педагогический: если она коснется только новых потребителей от 670 кВт, выручка сетей вырастет не более чем на 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минэнерго опубликовало на regulation.gov.ru новый проект постановления, в котором предлагает ввести принцип take-or-pay («бери или плати») при оплате услуг по передаче электроэнергии, то есть оплату исходя из максимально заявленной мощности вне зависимости от фактического потребления. Механизм может начать применяться после 1 июля в отношении новых потребителей мощностью не менее 670 кВт, следует из проекта.

Сейчас услуги по передаче электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления, но сетевая компания должна поддерживать мощности в объемах, заявленных потребителями при технологическом присоединении (ТП). Затраты на содержание зарезервированных, но невостребованных мощностей перекладываются на остальных потребителей в регионе, из-за чего тарифы повышаются, говорится в пояснительной записке. По оценке «Россетей», с 2011 по 2021 год прирост заявленной мощности составил 122 ГВт, а фактически потребляемая выросла только на 9,5 ГВт.

Впервые вопрос об оплате резерва сетевой мощности регуляторы подняли еще в 2013 году, десять лет спустя Владимир Путин согласился c соответствующим предложением главы «Россетей» Андрея Рюмина (см. “Ъ” от 12 сентября 2023 года). В ранних вариантах проекта предполагалась оплата только части «сетевого резерва», в случае если он превышал уровень потребления больше чем на 40%, поясняют в «Сообществе потребителей энергии». Инициатива не касалась потребителей, которым резерв требовался из-за норм проектирования или неравномерного сезонного профиля потребления. Под условия нынешнего проекта постановления, как считают в ассоциации, попадают фактически все крупные промпотребители, поскольку большинство из них сталкиваются с необходимостью увеличивать потребление при расширении производства, пересчет же делается для всей мощности, а не только для величины прироста.

Раньше предметом споров также была возможность промышленных предприятий передавать другим потребителям незагруженные электросетевые мощности, но это уже разрешили постановлением правительства от 26 августа 2024 года. Кроме того, с 1 июля возросла ответственность потребителей за заявленный объем максимальной мощности, поскольку был снят запрет на включение в плату за ТП инвестиционной составляющей для энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт.

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что новые нормы должны полностью компенсировать сетевым организациям их затраты, в том числе на содержание присоединенных мощностей крупных промышленных потребителей. Введение принципа take-or-pay оптимизирует объемы строительства и реконструкции сети, а также приведет к сдерживанию роста тарифа, сказали “Ъ” в «Россетях». По оценкам госхолдинга, новые крупные потребители электроэнергии зачастую используют только 20–30% от присоединенной мощности. В ФАС сообщили, что в случае поступления проект будет рассмотрен службой, в Минэкономики на запрос “Ъ” не ответили.

В «Сообществе потребителей энергии» выступают против нововведения, поскольку оно повлечет за собой рост затрат для потребителей без увеличения объемов оказываемых сетевой монополией услуг. Новые требования «неизбежно повлекут рост платежей за электроснабжение для новых и уже существующих потребителей, что приведет к отказу от реализации инвестиционных проектов со стороны энергоемких и высокотехнологичных производств», уверены в ассоциации.

Изначально в подобных инициативах электросетевые компании видели надежду на рост своих доходов, но предложенный вариант не содержит существенного потенциала роста выручки, полагает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. «При переводе на систему take-or-pay только новых потребителей свыше 670 кВт прирост выручки сетевых организаций можно оценить в пределах 1%, поскольку количество присоединений новых потребителей невелико»,— полагает аналитик. Предлагаемая инициатива, по его словам, направлена на корректировку потребительского поведения, позволяющего не оплачивать используемую фактически сетевую мощность. «Настройку законодательства для более эффективного функционирования электросетевого комплекса необходимо делать точечно, оказывая влияние только на тех потребителей, чей профиль потребления и оплаты услуг по передаче приводит к неоплате содержания мощности, реально используемой потребителем для резервирования или потребления "вне часов замера"»,— полагает господин Сасим.

Анна Тыбинь