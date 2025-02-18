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Медиабизнесу как-то стримингово

РСПП выступил против введения прокатных удостоверений

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал идею прокатных удостоверений для российских стриминговых платформ. Участники рынка оценивают затраты на реализацию такого предложения в 1,5–1,6 млрд руб. единовременно и 0,4–0,5 млрд руб. ежегодно. Всего может потребоваться получить новые удостоверения на около 50 тыс. произведений, а нововведения дают преимущества пиратским ресурсам, куда может произойти отток пользователей.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отрицательным заключением комиссии РСПП на законопроект, по которому предлагается ввести прокатные удостоверения для стриминговых сервисов.

Законопроект, который вносит изменения в ФЗ «Об информации» и «О государственной поддержке кинематографии», внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов (глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и другие) 12 декабря 2024 года. Законопроектом предлагается по аналогии с кинотеатрами ввести прокатные удостоверения для аудиовизуальных стриминговых сервисов, а также дополнить условия получения удостоверения для фильмов и сериалов.

Если в картине есть «материалы, пропагандирующие отрицание или дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности», то она не получает удостоверения, говорится в пояснительной записке к проекту.

В заключении РСПП указывает, что законопроект «разрушительно воздействует на сложившуюся бизнес-практику производства и распространения сериалов, создаст риски значительных финансовых потерь добросовестных участников рынка». Общие расходы и издержки правообладателей и лицензиатов — производителей, дистрибуторов контента и владельцев сервисов — на получение прокатных удостоверений можно оценить в 1,5–1,6 млрд руб. за актуальные каталоги плюс 0,4–0,5 млрд руб. ежегодно, оценивают в союзе.

56 миллиардов рублей

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Кроме того, в РСПП указывают, что среднее количество прокатных удостоверений, выдаваемых в год, составляет 2–3 тыс., а расширение требований по получению прокатных удостоверений на фильмы в 15–20 раз увеличит необходимое количество удостоверений, которые выдает Минкульт.

Глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил “Ъ”, что заключение пока не поступило в комитет, но они «видят и слышат опасения и предложения отраслевых ассоциаций и коммерческих компаний к проекту закона». «Комитет будет использовать эти мнения в рамках работы над законопроектом»,— заверил господин Боярский. В пресс-службе Минкульта “Ъ” сказали, что законопроектом предлагается «лишь незначительное уточнение» федерального закона, которое расширяет понятие «распространение фильма» на аудиовизуальные сервисы.

Законопроект в нынешнем виде может способствовать деградации легального рынка сервисов и росту пиратства, объясняет член комиссии по связи и ИТ и комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Алексей Бырдин.

Законопроект затронет часть фильмов и почти все сериалы, две трети каталогов, около 50 тыс. единиц контента, добавляет он.

Все опрошенные “Ъ” стриминговые платформы также не поддерживают законопроект. В «Кинопоиске» считают регулирование онлайн-кинотеатров в части прокатных удостоверений «вредным и избыточным», так как онлайн-кинотеатры как аудиовизуальные сервисы уже тщательно регулируются государством. В «Иви» говорят, что «любые новые ограничения по контенту в онлайн-кинотеатрах непременно повлекут отток аудитории с них на нелегальные и нерегулируемые площадки, владельцы которых анонимны, и их невозможно привлечь к ответственности». В Okko считают, что законопроект никак не затрагивает «пиратов», а также «десятки тысяч иных сайтов, включая соцсети и видеохостинги», что дает им преимущество перед легальным рынком. В Wink отказались от комментариев.

Онлайн-кинотеатры тестируют публикацию контента от сторонних авторов

В Медиа-коммуникационном союзе (объединяет ВГТРК, «Первый канал», телеком-операторов и др.) добавляют, что нововведения спровоцируют отток пользователей на немодерируемые ресурсы, где размещается контент, «в том числе дискредитирующий традиционные ценности, что прямо противоречит целям, заявленным в пояснительной записке к законопроекту».

В дополнение к трехпроцентному сбору за интернет-рекламу принятие законопроекта в нынешнем виде серьезно увеличивает нагрузку на медиарынок, говорит директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. «Успех нового произведения будет зависеть от бюрократических критериев, а не рыночных процессов»,— добавляет он.

Алексей Жабин

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