Госдума отклонила проект о передаче контроля за рынком техосмотра государству

Госдума отклонила законопроект о передаче полномочий по контролю за рынком техосмотра от Российского союза страховщиков (РСА) в ведение Росаккредитации. Инициатива была внесена в Госдуму в мае 2023 года группой сенаторов во главе с Андреем Кутеповым. В январе 2025 года комитет Госдумы по транспорту рекомендовал депутатам отклонить проект. Его рассмотрение 13 января было перенесено на февраль из-за намерения комитета повторно выслушать позиции сторон на отдельном совещании.

Техосмотр (ТО) обязателен для физических лиц — владельцев легковых автомобилей, собственников такси, автобусов и грузовиков. Аккредитацией операторов ТО занимается РСА. За получение аттестата операторы платят союзу 33 тыс. руб., еще 16,5 тыс. руб. они платят за каждый пункт ТО по тарифам, установленным правительством.

Проект предполагал, что передача контроля за операторами Росаккредитации сделает процедуру выдачи аттестатов более прозрачной и эффективной, а средства от аккредитации будут направляться в федеральный бюджет. Правительство инициативу поддержало. Однако в январе 2025 года профильный думской комитет опубликовал отрицательное заключение, в котором выступил против изменений в текущей модели аккредитации. «Непонятна цель предлагаемых изменений»,— говорилось в документе.

Подробнее — в материале «Ъ» «ТО на это не выходит».

Полина Мотызлевская