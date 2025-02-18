Директор ФРИИ раскрыл детали работы фонда

Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов в интервью «Ъ» рассказал подробности работы фонда. По его словам, несмотря на стагнацию венчурного рынка, ФРИИ продолжает инвестировать и наращивать активность. В 2024 году фонд проинвестировал десять стартапов, а в текущем планирует закрыть еще 15 сделок. ФРИИ — фонд венчурных инвестиций, один из лидеров российского рынка по числу сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В прошлом году фонд вложил 100 млн руб. в сервис управленческого учета и бизнес-аналитики «Финансист». Еще 30 млн руб.— в ИИ-сервис видеоаналитики эффективности точек офлайн-розницы Smartmetrics. Господин Варламов признал, что текущий уровень активности несравним с периодом с 2014 по 2019 год, когда фонд закрывал по 70–80 сделок в год. Однако, отметил он, 15 сделок в год для текущего рынка — это значительное количество.

«Мы переориентировались и начали смотреть на стартапы, которые либо уже показывают какую-то рентабельность и умеют зарабатывать деньги, либо через один, максимум два шага могут выйти на нее»,— сказал директор фонда. По его словам, это упрощает задачу фонда благодаря портфелю из 210 «живых» компаний.

Кирилл Варламов подчеркнул, что переход фонда на модель evergreen позволяет откладывать выход на доходность и не стремиться к быстрой окупаемости инвестиций. Это, в свою очередь, дает ФРИИ больше гибкости при выборе проектов и снижает зависимость от «выстреливающих» стартапов.

Подробнее читайте в интервью, которое выйдет на сайте позднее.