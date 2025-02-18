По факту атаки Украины на НПС «Кропоткинская» возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает пресс-служба КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование открыто по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Фигурантами дела стали военнослужащие ГУР Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и иных формирований, действовавших на подконтрольной Киеву территории.

Нападение произошло 17 февраля. НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Краснодарского края, подверглась удару беспилотников. Жертв и пострадавших нет, однако объект получил серьезные повреждения, что привело к его выводу из эксплуатации.

18 февраля на станции работала группа руководства КТК совместно с представителями Западного региона консорциума. Перед специалистами поставлена задача в кратчайшие сроки провести восстановительные работы для возвращения всех объектов станции в рабочее состояние.

«Ъ-Кубань» писал, что последствия атаки на НПС «Кропоткинская» будут устранять от полутора до двух месяцев. Объем прокачки нефти из Казахстана из-за этого может сократиться на 30%.

Вячеслав Рыжков