Последствия атаки на НПС «Кропоткинская» будут устранять от 1,5 до 2 месяцев

НПС «Кропоткинская» в Краснодарском крае после атаки БПЛА была в экстренном порядке выведена из эксплуатации. Последствия удара будут устранять от полутора до двух месяцев, заявили в пресс-службе ПАО «Транснефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В ночь на 17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) «Кропоткинская» подверглась атаке семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в КТК, дроны, помимо взрывчатки, были оснащены металлическими поражающими элементами.

В результате удара повреждены крыша станции, распределительное устройство, газотурбинная установка, кабельная инфраструктура, резервуар с водой, трансформаторы, фильтры и система пожаротушения. Объект выведен из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Тенгиз — Новороссийск» временно осуществляется по аварийной схеме.

По оценкам КТК, восстановление займет до двух месяцев, что может снизить объем прокачки нефти из Казахстана на 30%.

В 2024 году КТК транспортировал 63 млн т нефти, из которых 74% пришлось на американских и европейских грузоотправителей. Доля Chevron составила 26,8 млн т, или около 20% ее мировой добычи.

Вячеслав Рыжков