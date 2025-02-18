Последствия атаки на НПС «Кропоткинская» будут устранять от 1,5 до 2 месяцев
НПС «Кропоткинская» в Краснодарском крае после атаки БПЛА была в экстренном порядке выведена из эксплуатации. Последствия удара будут устранять от полутора до двух месяцев, заявили в пресс-службе ПАО «Транснефть».
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В ночь на 17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) «Кропоткинская» подверглась атаке семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в КТК, дроны, помимо взрывчатки, были оснащены металлическими поражающими элементами.
В результате удара повреждены крыша станции, распределительное устройство, газотурбинная установка, кабельная инфраструктура, резервуар с водой, трансформаторы, фильтры и система пожаротушения. Объект выведен из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Тенгиз — Новороссийск» временно осуществляется по аварийной схеме.
По оценкам КТК, восстановление займет до двух месяцев, что может снизить объем прокачки нефти из Казахстана на 30%.
В 2024 году КТК транспортировал 63 млн т нефти, из которых 74% пришлось на американских и европейских грузоотправителей. Доля Chevron составила 26,8 млн т, или около 20% ее мировой добычи.