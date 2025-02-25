Практичность в деталях

В минувшем году расходы приобретателей жилья на внутренние ремонтные работы выросли в Краснодарском крае в 1,5–2 раза. Подорожали как услуги мастеров, так и стройматериалы. В дизайне интерьеров укрепляется тренд на минимализм и функциональность. Клиенты все чаще делают выбор в пользу практичных и долговечных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость укладки плитки за год выросла в 1,5–2 раза

Фото: ИД «Коммерсантъ» Стоимость укладки плитки за год выросла в 1,5–2 раза

Фото: ИД «Коммерсантъ»

Золотые руки

Согласно открытым данным Краснодарстата, на Кубани стоимость ремонта жилья в 2024 году выросла в среднем на 15% год к году.

Однако опрошенные «G» участники рынка заявляют, что многие работы подорожали более ощутимо. «Цены выросли минимум в полтора раза. Если стоимость стандартного ремонта год назад была 16–17 тыс. руб. за кв. м, то сейчас это 21–25 тыс. руб.»,— рассказывает дизайнер, сооснователь компании «ГОСТИин. Управление недвижимостью» Жанна Рафальская.

По словам основателя ремонтно-строительной компании Reco Дмитрия Дашко, штукатурные и малярные работы подорожали год к году на 30–40%. Главной причиной, по мнению эксперта, стал рост стоимости гипсовых и шпаклевочных смесей, а также нехватка опытных рабочих. Сантехнические работы обойдутся на 20–25% дороже, чем год назад. Это связано с увеличением стоимости оборудования и компонентов, таких как трубы и фитинги.

«Стоимость укладки плитки выросла в 1,5–2 раза. Например, если ранее мастер брал 1–1,5 тыс. руб. за кв. м, то сейчас цены начинаются от 2 тыс. руб. Электромонтаж: рост составил 15–20%. Специалистов на рынке хватает, однако подорожание кабельной продукции и фурнитуры сказалось на итоговой стоимости. Поклейка обоев, покраска стен: рост цены на 25–30%. Обои и краски также подорожали, что напрямую влияет на стоимость работ. Укладка напольных покрытий выросла в цене на 25–35%. Более всего это затронуло паркет и инженерную доску, для которых требуются специалисты высокой квалификации»,— поясняет Дмитрий Дашко.

Об удорожании говорят также девелоперы, которые дополнительно к ремонтам занимаются обеспечением объектов бытовой техникой. «После анализа стоимости строительных материалов, мебели и техники, весной 2024 года мы установили цену на ремонтные работы с учетом строительных материалов 26 тыс. руб. за кв. м, а ремонт и полное обустройство с мебелью и техникой (РМТ) — 68 тыс. руб. за кв. м. К сентябрю стоимость этих услуг достигла 29 тыс. руб. и 80 тыс. руб. соответственно, а к началу 2025 года — 34 тыс. руб. и 93 тыс. руб. Таким образом, за 2024 год ремонтные работы подорожали на 23,5%, а стоимость мебели и бытовой техники, устанавливаемых нашими подрядчиками,— на 28,8%»,— рассказывает директор ООО «СЗ "Агой-Парк"» Иван Каширский.

Жанна Рафальская рассказывает, что быстрее всего цены на комплектующие и бытовую технику росли в конце года. «Мы обустраиваем квартиры под аренду. Это быстрый процесс — порядка двух недель. И я помню, как в декабре ставишь на бронь холодильник и видишь, что через два дня цена уже выросла на 3 тыс. руб.»,— отмечает она.

«На момент заказа нами дизайн-проектов в начале 2024 года стоимость услуг дизайнеров интерьера за 1 кв. м проектируемого объекта варьировалась от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. за кв. м. На сегодняшний день цена составляет уже от 6 тыс. руб. за кв. м»,— рассказывает Иван Каширский.

По словам Дмитрия Дашко, услуги дизайнеров за последний год подорожали на 20–30%. Но спрос на них остается стабильным среди тех, кто выбирает самостоятельный ремонт. «Услуги дизайнеров помогают оптимизировать бюджет, особенно за счет скидок у партнеров на отделочные материалы. И они часто окупаются благодаря оптимизации закупок и экономии времени»,— отмечает он.

Импортозависимость остается высокой

По расчетам Дмитрия Дашко, стоимость отделочных материалов значительно возросла в 2022–2024 годах. Керамическая плитка подорожала на 50–70%, металлические изделия — на 80–100%, древесные материалы — на 150–200%, особенно фанера и строительный брус. Краски, лаки выросли в цене на 60–80%, а обои — на 30–50%, в зависимости от бренда и материалов.

Основными причинами удорожания эксперт называет сложности с поставками сырья, зависимость от импортного оборудования и инфляцию. При этом дефицит популярных строительных материалов, таких как газоблоки, приводил к формированию очередей у застройщиков. Это затрудняло завершение объектов в срок и дополнительно увеличивало конечные расходы.

Высокую динамику роста цен на отделочные материалы управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова объясняет тем, что, несмотря на развитие вектора на замещение импорта, в целом в ряде сегментов зависимость от поставок из-за рубежа остается достаточно высокой.

Индексы потребительских цен (тарифов) на ремонт жилья по Краснодарскому краю в декабре 2024 года Наименование услуги К предыдущему месяцу К декабрю 2023 года Ремонт жилищ 99,35 115,294 Выполнение обойных работ, 10 кв. м 100,00 116,96 Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, кв. м 100,00 124,20 Установка пластиковых окон, кв. м 101,09 110,44 Установка натяжного потолка, кв. м 91,47 97,47 Источник: Краснодарстат

«Причина достаточно проста. Несмотря на то, что и до 2022 года большая часть доступной для потребителей продукции уже изготовлялась на локализованных в России производствах, все эти предприятия технологически и логистически связаны с зарубежными. Даже при условии, что основное сырье для смеси, будь то глина или гипс, поставляется из России, применяемые для изготовления смеси полимеры почти всегда привозят из-за рубежа, причем чаще всего это Европа. Соответственно, снижение курса рубля и усложнение логистических цепочек существенно влияет на стоимость конечного продукта. Обслуживание зарубежного оборудования и обновление программного обеспечения также влечет существенные издержки»,— поясняет она.

При этом госпожа Владимирова отмечает рост розничного рынка отделочных и строительных материалов в связи с «переездом» розницы в онлайн. «В прошлом году онлайн показал рекордно высокую долю продаж отделочных и строительных материалов — порядка 11% всех продаж, а таких показателей не было даже в пандемию. Думаю, что этот процесс получит дальнейшее развитие. И за счет ужесточения конкуренции на маркетплейсах цены на материалы будут расти чуть медленнее»,— добавляет эксперт.

Сделать самому или сэкономить

Вопрос выбора между жильем с отделкой от застройщика и самостоятельным ремонтом остается ситуативным решением, зависящим от ряда факторов: целей собственника жилья и бюджета покупателя. Например, ремонт от застройщика подойдет тем, кому нужно скорее въехать в ипотечную квартиру, купленную на последнее, а также тем, кому нужно быстрее сдать недвижимость в аренду, чтобы отбивать инвестиции. Удобно это и приобретателям недвижимости из других регионов. Они также с удовольствием заказывают меблировку жилья и оснащение его бытовой техникой. Правда, иногда качество отделки от застройщика оставляет желать лучшего.

Делать же ремонт под себя предпочтительнее в связи возможностью выбора качественных материалов и долговечных решений. «Выбор застройщика с проверенной репутацией может стать компромиссным вариантом: некоторые застройщики сейчас предлагают отделку высокого качества, используя относительно хорошие материалы»,— советует Дмитрий Дашко.

Если для клиента важно получить качественный ремонт с материалами высокого класса и при этом сэкономить, то ремонт от застройщика — отличное решение, минус только в том, что проект будет стандартизированный, дополняет Иван Каширский. «Если же клиент желает добавить индивидуальности и воплотить в жизнь собственный дизайн-проект, то, конечно, лучше заняться отделкой самостоятельно или с привлечением собственной бригады мастеров, но такой ремонт, но нашему мнению, обойдется несколько дороже»,— отмечает эксперт.

Руководитель отдела маркетинга СЗ «АН Инвестиции» Мария Хлебникова советует перед принятием решения сначала ответить себе на ряд вопросов. Во-первых, следует оценить свои ресурсы и понять, готовы ли вы потратить время, силы и нервы на ремонт и есть ли у вас опыт и знания в этой сфере.

Во-вторых, нужно определиться с приоритетами и понять, что важнее — скорость заселения или индивидуальный дизайн; подумать, как могут измениться ваши предпочтения через некоторое время. Предложение застройщика надо внимательно изучить, по возможности проверить, какие материалы он использует.

При этом, предостерегает Жанна Рафальская, самостоятельный ремонт не значит экономный. «Очень много времени вы потратите на выбор материалов, потому что начнете углубляться в разные аспекты: какие есть обои, какого цвета, где бы найти подешевле. Будете ездить это все выбирать, вникать в тонкости работы с подрядчиками, с материалами, изучать варианты дизайна. И когда вы начнете делать ремонт, все равно придется еще что-то докупать, потому что постоянно не хватает то затирки, то плитки, то обоев. Могу сказать, что, посчитав все эти трудозатраты, придете к тому, что экономнее взять подрядчика, заплатить ему за комплекс работ и получить хороший результат»,— делится опытом она.

В числе ключевых тенденций на рынке Дмитрий Дашко отмечает рост спроса на капремонт, обусловленный увеличением популярности вторичного жилья в условиях снижения продаж в новостройках. Отчасти с этим же связан тренд на минимализм и функциональность. Клиенты сегодня выбирают практичные и долговечные решения, которые требуют меньшего ухода. Вместе с тем возрос спрос на натуральные материалы, такие как дерево, камень, а также на энергосберегающие технологии, добавляет эксперт. По его мнению, в 2025 году рынок будет адаптироваться к текущей экономической ситуации.

Михаил Волкодав