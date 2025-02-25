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Железобетонные доводы

Кубанские производители увеличили производство стройматериалов

За 11 месяцев 2024 года кубанские производители стройматериалов отгрузили продукции почти на 116 млрд руб., что на 27% больше, чем за аналогичный период предшествующего года. Рост рынка в денежном выражении может быть связан с удорожанием продукции: производители перекладывают в стоимость товаров растущие затраты на сырье и логистику. По мнению экспертов, в ближайшей перспективе рынок переориентируется на отечественные комплектующие, что позволит снизить затраты.

В Краснодарском крае красный кирпич подорожал на 16,87%

В Краснодарском крае красный кирпич подорожал на 16,87%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Краснодарском крае красный кирпич подорожал на 16,87%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отгрузили на миллиарды

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах в категории «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» в Краснодарском крае за январь—ноябрь 2024 года составил 115,9 млрд руб., или 127% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные «G» предоставили в Краснодарстате.

В министерстве промышленной политики Краснодарского края добавляют, что в категории «Добыча прочих полезных ископаемых» за 11 месяцев прошлого года товаров отгрузили на 8,8 млрд руб., что на 18,7% больше, чем годом ранее. «Положительное изменение объемов отгруженной продукции отрасли напрямую связано с увеличением объемов дорожного, гражданского и промышленного строительства на Кубани и в соседних регионах»,— поясняют в ведомстве.

Так, объемы производства ООО «ПОЛИПЛАСТ-Юг» в 2024 году выросли примерно на 30–40% по сравнению с 2023 годом, сообщает директор по развитию направления «Сухие строительные смеси» компании Алексей Вахрушев.

Промышленные предприятия края производят практически всю линейку продукции для строительства и реконструкции зданий. К основным из них относятся газобетонные блоки, тарированный цемент, кирпич, железобетонные изделия, железобетонные шпалы, гипсовые изделия, сухие бетонные смеси, изделия из бетона, стеновые материалы.

Среди наиболее крупных предприятий Кубани в министерстве назвали ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», ООО «Атакайцемент», ООО «Выбор-С», ООО «Кнауф Гипс Кубань», ООО «Губский кирпичный завод», ООО «Главстрой-Усть-Лабинск», АО «Славянский кирпич», ЗАО «ОБД» и ООО «ПОЛИПЛАСТ-Юг».

Цены пошли в рост

По данным Краснодарстата, в декабре 2024 года индекс цен на строительные материалы на Кубани по отношению к декабрю 2023 года составил 105,54%. Согласно статистике, больше всего подорожали плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 17,83%, кирпич красный — на 16,87%, стекло оконное листовое — на 14,23%, пиломатериалы — на 11,31%, рубероид — на 9,78%, еврошифер — на 9,4%.

Стоимость продукции АО «Славянский кирпич» выросла на 11% год к году. «Кирпич — это не только глина, это еще и пигмент, поддон, упаковка, комплектующие, расходные материалы и обслуживание оборудования, энергоресурсы, оплата труда. Как и для любого другого товара, цена кирпича подвержена воздействию рыночных факторов. Стоимость любой позиции действующего ассортимента зависит не только от спроса и предложения на рынке строительных материалов, но и от колебания цен на энергоресурсы, упаковочные материалы, от инфляции»,— поясняет заместитель генерального директора АО «Славянский кирпич» по маркетингу, PR и ВЭД Игорь Слупский.

Собственник ГК «Славянский ДворЪ», генеральный директор ООО «Идеал-Керамика» Сергей Слепуха говорит, что реализуемая его компанией продукция (керамическая плитка, керамогранит, сантехника) в сравнении с 2023 годом подорожала в среднем на 20–30%.

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, рост стоимости строительных материалов в Краснодарском крае в минувшем году обусловлен рядом причин. «Во-первых, непростой экономической ситуацией, ростом стоимости различных товаров и услуг, изменением курсов валют. Во-вторых, возможно, что объемы производства стройматериалов не покрывают потребностей рынка, это приводит к повышенному спросу на них, а значит, и к росту цен»,— допускает эксперт.

Индексы потребительских цен (тарифов) на стройматериалы по Краснодарскому краю в декабре 2024 года в сравнении с декабрем 2023 г

Наименование видов и групп товаров и услуг Индексы цен (тарифов) отчетного месяца, в %
Строительные материалы 105,54
Пиломатериалы 111,31
Доска обрезная, куб. м 105,71
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, кв. м 117,83
Цемент тарированный, 50 кг 108,63
Еврошифер, 10 кв. м 109,40
Гипсокартон, кв. м 108,27
Стекло оконное листовое, кв. м 114,23
Кирпич красный, 1000 шт. 116,87
Рубероид, 10 м 109,78
Металлочерепица, кв. м 101,02
Ламинат, кв. м 99,22
Линолеум, кв. м 105,84
Источник: Краснодарстат

Директор по развитию направления «Сухие строительные смеси» ООО «ПОЛИПЛАСТ-Юг» Алексей Вахрушев связывает удорожание стройматериалов с ростом стоимости сырьевых компонентов, таких как цемент и песок.

Сергей Слепуха обращает внимание на увеличившиеся транспортные расходы, которые влияют на конечную стоимость продукции. «Есть страны, с которыми мы работаем в евро, и есть страны, с которыми мы работаем в долларе. Из-за высокого курса евро и доллара поднялась стоимость морского фрахта. Это, естественно, сказывается на конечной стоимости продукции»,— разъясняет он. Также Сергей Слепуха добавляет, что удорожание логистики произошло из-за роста стоимости автозапчастей и ГСМ (горюче-смазочных материалов).

«Основной проблемой можно назвать растущую загрузку транспортных коммуникаций в округе, все больше грузов направляют в южные порты страны и вывозят из них, округ является важной частью международного транспортного коридора Север — Юг, в ЮФО приезжает все больше людей, все это влияет на объемы перевозки в нем, и если не принимать никаких мер, то могут начаться проблемы с трафиком. Увеличится время перевозки и людей, и грузов, что отрицательно скажется на социально-экономической обстановке, может привести к различным ограничениям в транспортной сфере, которая может затронуть и промышленность строительных материалов. Поэтому, чтобы этого не произошло, необходимо развивать транспортную сферу в округе, строить больше дорог, увеличивать провозные и пропускные способности всех видов транспорта»,— говорит Дмитрий Баранов.

Что дальше

В министерстве промышленной политики рассказали об инвестиционных проектах, которые реализуются в Краснодарском крае. Так, в Северском районе АО «Краснодарский завод промышленных минералов» реализует проект «Строительство технологической линии производства органобентонита суспензионным методом для модернизации процесса его получения и импортозамещения поставок структурообразователей органических сред». В Гулькевичском районе АО «Блок» строит фабрику по производству инертных материалов. В Мостовском районе ООО «Строительная компания ЕСК» реализует инвестиционный проект «Строительство завода по добыче и переработке ПГС», а в Курганинском районе ООО «Выбор-С» — проект «Строительство 2-й линии завода по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства».

Вместе с тем на территории муниципального образования Крыловский район ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» планирует реализацию инвестиционного проекта «Завод по производству газобетонных изделий мощностью 450 тыс. м3/год».

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко ближайшие перспективы развития рынка строительных материалов в Краснодарском крае связывает с несколькими тенденциями. «Во-первых, продолжится процесс импортозамещения и переход на отечественные комплектующие, что позволит снизить издержки и сдержать рост себестоимости продукции. Во-вторых, перспективным представляется выпуск инновационных материалов, например, деревянных конструкций и современных изоляционных материалов. В России спрос на деревянные домокомплекты для ИЖС вырос в прошлом году на 15%»,— считает эксперт.

Алексей Вахрушев прогнозирует рост спроса продукцию для частного домостроения, а также стройматериалы, необходимые для строительства складских и производственных комплексов.

Андрей Куценко

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