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Суд в Казани арестовал краснодарца по подозрению в совращении детей

Ново-Савиновский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 18-летнего жителя Краснодарского края, обвиняемого по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних), сообщается на официальной странице суда в соцсетях.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с января 2022 года по май 2024 года фигурант, находясь на территории Казани и в других неустановленных местах, совершал насильственные действия сексуального характера, используя беспомощное состояние потерпевших, а также фиксировал происходящее на фото- и видеокамеру. Жертвами краснодарца, считают следователи, стали несколько детей.

15 февраля 2025 года подозреваемый был задержан, ему предъявили обвинение, однако от дачи показаний он отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. В суде защита настаивала на более мягкой мере пресечения, но прокуратура поддержала доводы следствия.

Суд, исходя из представленных материалов, пришел к выводу, что оснований для альтернативной меры нет, и постановил заключить обвиняемого под стражу на месяц и 13 суток — до 27 марта 2025 года. За это время следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего и круг потерпевших.

Постановление в законную силу не вступило.

Вячеслав Рыжков

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