Девелоперы ищут места

В настоящее время за пределами Краснодарского края работают 13 кубанских строительных компаний. Их деятельность, кроме Кубани, охватывает 14 регионов. Восемь девелоперов строят в Ростовской области, пять — в Адыгее, по два — в Московской области и Крыму. При этом застройщики продолжают осваивать перспективные территории и в родном регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За пределами Краснодарского края работают 13 кубанских строительных компаний

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ За пределами Краснодарского края работают 13 кубанских строительных компаний

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из всех региональных девелоперов именно краснодарские компании чаще всего ведут деятельность за пределами своего региона. В начале 2025 года компания Macon насчитала 13 краснодарских застройщиков, которые строят объекты в других субъектах РФ. По количеству таких девелоперов Краснодар обгоняют только Москва (20 компаний) и Санкт-Петербург (17 девелоперов).

Директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская выделяет несколько причин, по которым застройщикам выгодно работать в других регионах.

Во-первых, активное экономическое развитие южного региона создает условия для устойчивого роста строительного бизнеса. Так, три компании из Краснодара входят в топ-10 крупнейших застройщиков РФ, в топ-50 их насчитывается восемь. Рост бизнеса со временем требует диверсификации, в том числе и региональной.

Во-вторых, в соседних регионах появилась потребность в жилье, которую не смогли восполнить местные игроки. Именно так произошел выход краснодарцев на рынок Ростовской области, Адыгеи и Крыма.

В-третьих, развитие удаленных форматов работы и стандартизация строительных процессов позволили существенно облегчить процесс управления уделенными проектами.

Как отмечает владелица агентства недвижимости Madary и «Школы недвижимости» Марина Маньянова, из-за активного строительства последние 10 лет свободной под застройку земли в Краснодаре становится все меньше. И местные строительные компании это отчетливо понимают. Поэтому выходят за пределы региона.

По оценкам госпожи Маньяновой, активной зоной застройки является Адыгея. Республику можно разделить на несколько строительных кластеров. Это район новой Адыгеи как продолжение самого Краснодара, курортная зона в районе Майкопа и в районе плато Лаго-Наки. Причем план развития курорта Лаго-Наки привлекает компании в сегменте как индивидуального строительства, так и многоквартирного, отмечает эксперт.

Вписаться в рынок

При выходе на другие территории есть определенные сложности. Как отмечает Ольга Змиевская, в новом регионе могут отличаться градостроительные нормативы, спрос, продукт. От нового игрока требуется налаживать связи со смежными бизнесами: договариваться о взаимодействии с агентствами недвижимости, маркетинговыми и рекламными агентствами, поставщиками и подрядчиками. Также необходимо подобрать и обучать персонал на новом месте.

«Первичный рынок в разных регионах имеет свою специфику. Например, есть города с преобладанием комплексных проектов (Екатеринбург) и, наоборот, точечных (Пермь). Даже города с населением от одного миллиона человек сильно разнятся по девелоперской активности и уровню цен. К примеру, в Казани 1 кв. метр стоит более 200 тыс. руб., тогда как в Воронеже и Волгограде — около 110 тыс. руб.»,— рассказывает госпожа Змиевская.

Так, ГК «Вектор», помимо Краснодарского края (Анапа), ведет проекты в Московской области. В компании считают, что регион обладает большим инвестиционным потенциалом. Привлекательным для застройщиков в ГК «Вектор» считают и Крым. Государство активно инвестирует в республику, стремительно развивается и туристический кластер полуострова, отмечают в компании.

«Московский рынок отличается высоким уровнем конкуренции на одно рабочее место, поскольку столица является точкой притяжения для многих жителей России. Анапа — все же больше туристический город»,— комментирует бренд-менеджер группы компаний «Вектор» Владислава Носова.

По ее словам, на курорте пользуется спросом инвестиционная недвижимость. К этому сегменту собеседница издания относит не только номера в гостиницах, но и апартаменты, и квартиры. Не все туристы отдают предпочтение отелям, и инвесторы все чаще обращают внимание на жилую недвижимость. Тем более Анапа давно зарекомендовала себя как город для семейного отдыха.

ГК «Каскад» занимается строительством жилых и гостиничных комплексов на Кубани (Анапа, Темрюкский район, Таманский полуостров), а также в Карачаево-Черкесии — в поселке Архыз рядом с горнолыжным курортом. Компания рассматривает и другие регионы с курортной направленностью, где недвижимость имеет большой инвестиционный потенциал.

«В новом регионе сеть деловых контактов и связей приходится выстраивать заново. Однако требования везде в принципе схожи и обоснованны. Специфика курортной недвижимости в горах отличается от приморских городов, но их объединяет инвестиционная составляющая. Есть определенные сложности, связанные с открытием удаленных офисов продаж и набором сотрудников в небольших городах. Но мы успешно справляемся»,— рассказывает коммерческий директор ГК «Каскад» Алла Тишкова.

ГК «Метрикс Develoрment» работает в Краснодарском крае, а также охватывает еще один южный регион — Республику Адыгея. Как рассказали в пресс-службе девелопера, в Краснодаре у них два крупных проекта по 8 га каждый: жилой комплекс, включающий дома от 16 до 24 этажей комфорт-класса, и экоквартал из 26 трехэтажных домов в черте города. Два крупных проекта в Туапсинском районе: клубная резиденция на площади 5,5 га и гостиничный комплекс площадью 4,9 га. В Майкопе компания реализует масштабный проект на 16 га — жилой комплекс бизнес-класса из 14 домов. Южное направление в компании считают привлекательным с точки зрения инвестиций в недвижимость. Особенно это относится к новым локациям, которые только начинают набирать популярность.

Не Кубанью единой

Расширяя географию присутствия, кубанские застройщики продолжают реализовывать проекты в Краснодарском крае. Как отмечает Владислава Носова, из-за кризиса 2024 года большой потенциал роста получит Анапа. Планируется полностью переоборудовать береговую линию, а на пляжи завезут кварцевый песок, обладающий массой положительных свойств. Мероприятия, направленные на восстановление инфраструктуры пляжей, и проект Новой Анапы открывают большие перспективы для строительного бизнеса. Кроме того, активно развивается рынок готовых апартаментов под ключ. «На данный момент мы занимаемся разработкой двух новых проектов, потому что Анапа сегодня входит в топ-5 лучших территорий для инвестиций»,— прокомментировала Владислава Носова.

Алла Тишкова среди перспективных направлений отмечает Архыз. Горнолыжный курорт с каждым годом набирает популярность и войдет в единый туристический кластер с Красной Поляной в Сочи. Уже ведется строительство скоростной трассы, утвержден проект строительства аэропорта. По мнению эксперта, еще одна перспективная туристическая локация, которая показывает динамичный рост,— станица Голубицкая в Краснодарском крае, где ощущается дефицит качественных объектов размещения.

В ГК «Метрикс Develoрment» большие перспективы видят в развитии Майкопа. В пресс-службе девелопера отметили, что это еще одна южная столица и туристический центр. Недвижимость здесь будет активно расти в цене. На черноморском побережье Краснодарского края в компании считают перспективным Туапсинский район. Строительство новой скоростной автотрассы Джубга — Сочи принесет дополнительную популярность этому направлению. С появлением новой транспортной инфраструктуры активно будет развиваться побережье Азовского моря.

Как отмечает Ольга Змиевская, факторы, на которые необходимо обращать внимание при выборе того и или иного региона,— это в первую очередь уровень цен, конкуренция, емкость спроса и параметры продукта. Многое зависит от политики самого застройщика и от реализуемого проекта.

Андрей Пугачев