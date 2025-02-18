МИД: РФ отрицательно относится к размещению европейских миротворцев на Украине

Российские власти «отрицательно» относятся к идее размещения на Украине европейских миротворцев. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Отрицательно»,— сказал господин Грушко, отвечая на вопрос об отношении Москвы к размещению европейского миротворческого контингента на Украине (цитата по «РИА Новости»). «Под какой бы личиной они там ни находились, это шаг в сторону эскалации, а не деэскалации»,— подчеркнул он.

Вместе с тем замглавы МИД РФ не исключил, что европейские страны могут помочь урегулированию украинского конфликта. Для этого им надо прекратить оказывать военную поддержку Киеву, считает Александр Грушко.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала со ссылкой на источники, что европейские страны рассматривают возможность развернуть миротворческую миссию на Украине в количестве от 25 тыс. или 30 тыс. военнослужащих. Предполагается, что миротворцы не будут размещены вдоль линии соприкосновения, «но будут готовы продемонстрировать силу», если возобновятся боевые действия.

В конце ноября Служба внешней разведки России заявила, что западные страны рассматривают вариант отправки на Украину 100 тыс. миротворцев. Кремль подчеркивал, что размещение миротворческого контингента возможно только с согласия непосредственных сторон конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне переговоров в Эр-Рияде отмечал, что говорить о размещении миротворцев на территории Украины преждевременно.

Подробнее о том, что европейцы могут дать Украине — в материале «Ъ» «Европа не хочет жить в хате с краю».

Анастасия Домбицкая