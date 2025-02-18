Ватикан отменил еще несколько мероприятий с участием папы римского

Папа римский Франциск не будет участвовать в мероприятиях, запланированных на эти выходные. Он пятый день находится в больнице из-за респираторной инфекции, пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Святой престол отменил публичную папскую аудиенцию, которая была запланирована на субботу, 22 февраля. Служба в соборе Святого Петра, в которой понтифик должен был участвовать в воскресенье, 23 февраля, состоится, но ее проведет пропрефект секции новой евангелизации Дикастерии по Евангелизации Рино Физикелла.

Накануне, 17 февраля, Ватикан рассказал, что у папы римского диагностировали «полимикробную инфекцию дыхательных путей». Врачи клиники Агостино Джемелли уже дважды меняли медикаментозную терапию. По совету врачей он не принял участия в воскресной молитве в Ватикане, ограничившись передачей письменного заявления.