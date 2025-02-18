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Михаил Прохоров ожидаемо зашел в Ленобласть

Один из крупнейших на Северо-Западе заводов по производству пеллет продали со второй попытки

Компания «Бизнесинформ» миллиардера Михаила Прохорова приобрела 90% доли в уставном капитале Выборгской лесопромышленной корпорации (ВЛК), бенефициаром которой являлся бывший сенатор и бизнесмен Александра Сабадаш. Эксперты говорят, что покупка ВЛК структурами господина Прохорова вполне ожидаема и логична. С учетом санкций и ограничений на экспорт ключевыми факторами для дальнейшего развития работы ВЛК станут развитие внутреннего рынка и поиск новых экспортных направлений.

Мощности предприятия позволяют производить 1 млн тонн пеллет в год

Мощности предприятия позволяют производить 1 млн тонн пеллет в год

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мощности предприятия позволяют производить 1 млн тонн пеллет в год

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ООО «Бизнесинформ», владельцем которого является бизнесмен и политик Михаил Прохоров, приобрело на торгах за 127,6 млн рублей 90% доли в уставном капитале ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация», следует из аукционной документации. С ноября 2015 года ВЛК принадлежала бывшему гендиректору ВЛК Николаю Рыжкову и находилась в залоге у банка «Таврический». В июне 2024 года обозначенную долю ВЛК уже пытались продать за 150 млн рублей, но покупателя на нее не нашлось.

Выборгская лесопромышленная корпорация — один из крупнейший целлюлозно-бумажных и пеллетных заводов в СЗФО. По собственным оценкам компании, мощности предприятия позволяют производить 1 млн тонн пеллет в год. Завод был построен в 2013 году бизнесменом Александром Сабадашем на месте советского предприятия «Выборгская целлюлоза». Модернизацию завода кредитовал банк «Таврический». В 2015 году ЦБ ввел в кредитной организации процедуру санации. Тендер Агентства по страхованию вкладов на санацию выиграл банк «Международный финансовый клуб» (МФК), мажоритарным акционером которого является Михаил Прохоров. До 2020 года ему принадлежало 93% акций кредитной организации. Весной 2020 года бизнесмен продал часть доли (36%) экс-совладелице банка «Возрождение» Татьяне Орловой.

В том же году банком МФК от лица «Таврического» было инициировано банкротство ВЛК. Почти одновременно с этим бенефициар предприятия Александр Сабадаш был приговорен к шести годам колонии строгого режима за попытку возместить НДС на 1,87 млрд рублей за работы по модернизации ВЛК.

В 2018 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ВЛК банкротом и открыл в отношении предприятия конкурсное производство. Требования банка и его дочерних компаний составили 7,2 млрд рублей. При этом было принято решение о продолжении хозяйственной деятельности должника.

В том же году между ВЛК и «МФЦ Капитал» (входит в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова) был заключен договор об оказании на мощностях предприятия услуг по переработке давальческого сырья и производству целлюлозно-бумажной продукции. Для этого было создано ООО «МФЦ Выборг Лес» (в соучредителях «МФЦ Капитал» (85%) и ООО «Бона Спорт» (15%), принадлежащее ООО «Бизнесинформ»).

ООО «Бизнесинформ» зарегистрировано в Москве в июне 2013 года. Основными видами деятельности компании являются капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, управление финансово-промышленными группами и холдингами. Уставный капитал общества — 1,2 млрд рублей. Гендиректором значится Сергей Подсыпанин. Владелец — Михаил Прохоров, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Эксперты отмечают, что покупка ВЛК структурами господина Прохорова вполне ожидаема и логична.

По словам медиаэксперта Bonus Fabula Дмитрия Кумановского, Михаил Прохоров фактически интегрировал бизнес ВЛК в свой холдинг, поставляя на предприятие по договору между ВЛК и «МФЦ Капитал» давальческое сырье и забирая готовую продукцию, поэтому оставалось только выкупить акции. Сумма продажи доли исключительно формальная: 127,6 млн рублей — это минимальная стоимость, по которой куплены долги с бизнесом, имеющим обороты более 1 млрд рублей, добавляет эксперт.

Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Плеханова отмечает, что активы по лесопереработке сейчас являются привлекательным вложением, а их продажа может проходить с дисконтом, так как отраслевые предприятия на севере страны ориентировались на экспорт в Европу, а он фактически прекратился.

Учитывая санкции и ограничения на экспорт, ключевыми факторами для дальнейшего развития работы ВЛК станут развитие внутреннего рынка и поиск новых экспортных направлений, не подпадающих под санкции. И в этих условиях выход на азиатские рынки или укрепление позиций на внутреннем рынке могут лечь в основу дальнейшей стратегии развития, считает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.

Он добавляет, что на профильный рынок сделка, вероятно, окажет заметное влияние. Смена собственника может привести к пересмотру стратегии управления и операционной деятельности ВЛК, а так как господин Прохоров обладает значительными ресурсами и опытом, на предприятии могут быть инициированы модернизация и реорганизация производства, что, в свою очередь, повысит конкурентоспособность компании.

Владимир Колодчук

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